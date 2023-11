Αναδείχθηκαν οι Πρωταθλητές του F1 in Schools 2023

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εθνικοί Τελικοί του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού F1 in Schools.

Σημαία τερματισμού για τον Διαγωνισμό F1 in Schools, που ανέδειξε την Πρωταθλήτρια ομάδα για το 2023 αλλά και εκείνες που θα μας εκπροσωπήσουν στους Παγκόσμιους Τελικούς.

Οι αγώνες διενεργήθηκαν και φέτος σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση διενεργήθηκε τον Ιούνιο και περιλάμβανε:

α) Την αξιολόγηση των εργασιών των ομάδων (Project Management and Enterprise Portfolio, Design & Engineering Portfolio).

β) Την αξιολόγηση των σετ με τα ξεχωριστά σχέδια ορθογραφικής προβολής και τρισδιάστατης ρεαλιστικής απεικόνισης των F1 μοντέλων των ομάδων.

γ) Την αξιολόγηση των βίντεο προφορικής παρουσίασης των ομάδων

δ) Τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους Τεχνικούς Κανονισμούς των 3D CAD σχεδίων των F1 μοντέλων των ομάδων.

Η Β’ φάση διενεργήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και 21 Οκτωβρίου 2023 σε Αθήνα και Σέρρες αντίστοιχα και περιλάμβανε τους αγώνες ταχύτητας των F1 μοντέλων των ομάδων πάνω στην επίσημη πίστα 24 μέτρων του F1 in Schools.

Νικήτρια – Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα PiForce, αποτελούμενη από μαθητές από το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Σάμου, το Πυθαγόρειο Γενικό Λύκειο Σάμου και το 1ο Γυμνάσιο Δροσιάς. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι παρακάτω ομάδες:

Anatolian Racers από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια

Infinite Speed από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδου (Γυμνάσιο)

Alacrity από την Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή

Icarus Racing από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνοπούλου

Centaur από την Ελληνογερμανική Αγωγή

Cerberus SRT από το 3ο ΓΕΛ Σερρών & 4ο ΓΕΛ Σερρών

Acceleracing από την Ελληνογερμανική Αγωγή

Mach1 από την Σχολή Μωραϊτη

R6 Racing Tea από την Εκπαιδευτική Αναγέννηση – Εκπαιδευτήρια Αντωνοπούλου

Οι Παγκόσμιοι Τελικοί του F1 in Schools διενεργούνται κάθε χρόνο και υποστηρίζονται από τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA). Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί πού και πότε θα διενεργηθούν, με πιο πιθανό ενδεχόμενο το Φθινόπωρο του 2024. Την Ελλάδα νομιμοποιούνται να εκπροσωπήσουν οι παρακάτω ομάδες:

1η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: PiForce + Anatolian Racers

2η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: Infinite Speed + Cerberus SRT

3η Ομάδα Εσωτερικής Συνεργασίας: Alacrity + Icarus Racing

4η Ομάδα Διεθνούς Συνεργασίας: Centaur + Paragon Racing (The Heritage School, Λεμεσός, Κύπρος)

Ο κ. Δημήτρης Πολυματίδης, Εθνικός Συντονιστής του διαγωνισμού F1 in Schools σε Ελλάδα και Κύπρο, είπε: «Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για την συμμετοχή τους στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools 2023 και καλή επιτυχία στις ομάδες που θα μας εκπροσωπήσουν στους Παγκόσμιους Τελικούς. Το F1 in Schools είναι από τα ελάχιστα προγράμματα στον κόσμο, που συνδυάζει την προαγωγή μιας επιχειρηματικής νοοτροπίας στους νέους και την εκπαίδευσή τους πάνω σε τομείς STEM και ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως της κριτικής και καινοτόμου σκέψης, δημιουργικότητας και συνεργασίας».

Ποια παιδιά συμμετέχουν

Στο F1 in Schools μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια καθώς και φοιτητές που δεν έχουν κλείσει το 19ο έτος της ηλικίας. Υλοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες και έχει σκοπό την προώθηση της διδασκαλίας STE(A)M, ήτοι των Φυσικών Επιστημών, των Νέων Τεχνολογιών, της Μηχανικής, (των Τεχνών) και των Μαθηματικών. Επιπλέον, οι μαθητές αποκτούν γνώσεις Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας.

Στη χώρα μας υλοποιείται από το 2011 και οι ελληνικές ομάδες έχουν καταφέρει μεγάλες διακρίσεις όταν διαγωνίζονται στους παγκόσμιους τελικούς, όπως:

1η θέση στον κόσμο στους 12ους Παγκόσμιους Τελικούς 2016 στις ΗΠΑ.

6η θέση στον κόσμο στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς 2017 στη Μαλαισία.

4η θέση στον κόσμο στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς 2018 στη Σιγκαπούρη.

7η θέση στον κόσμο στους 16ους Παγκόσμιους Τελικούς 2021 στην Αγγλία.

5η και 7η θέση στον κόσμο στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς 2022 στην Αγγλία.

11η, 12η και 13η θέση στον κόσμο στους 18ους Παγκόσμιους Τελικούς στη Σιγκαπούρη.

Βραβείο «Fastest Car Award» και «Knockout Competition Winners Award» στους 10ους Παγκόσμιους Τελικούς 2014 στο Abu Dhabi.

Βραβείο «Best Team Intentity Award» στους 13ους Παγκόσμιους Τελικούς 2017 στη Μαλαισία.

Βραβείο «Best International Collaboration Team Award» στους 14ους Παγκόσμιους Τελικούς 2018 στη Σιγκαπούρη.

Βραβείο «Fastest Car Award» στους 15ους Παγκόσμιους Τελικούς 2019 στο Abu Dhabi.

Βραβείο «Sponsorship and Marketing Award», «Digital Media Award» και «Research and Development Award» στους 17ους Παγκόσμιους Τελικούς 2022 στην Αγγλία.

Βραβείο «Best International Collaboration Team Award» και «FIA Women in Motorsport Award» στους 18ους Παγκόσμιους Τελικούς 2023 στην Σιγκαπούρη.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) υποστήριξε με δωρεά του τη συμμετοχή δημόσιων σχολείων στον 12ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό F1 in Schools 2023, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή περισσότερων μαθητών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την εκπαίδευσή τους πάνω σε καινοτόμες εφαρμογές STEM. Επίσης, το ΙΣΝ υποστήριξε τη συμμετοχή των ελληνικών ομάδων που έλαβαν μέρος στους Παγκόσμιους Τελικούς 2022 και 2023 του F1 in Schools.Ξεκίνησαν και οι Εγγραφές για τον 13ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό F1 in Schools, Περιόδου 2023-2024, για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.