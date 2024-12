Αναγόρευση του Ιωάννη Παράσχη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 στο πλαίσιο ειδικής τελετής που έλαβε χώρα στην κατάμεστη αίθουσα του Αμφιθεάτρου «Γιάννης Καράλης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο, αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (ΤΟΔΙΤ) ο Δρ. Ιωάννης Παράσχης, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών (ΔΑΑ) και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Ο Δρ. Παράσχης περιενδύθη με την τήβεννο του Πανεπιστήμιου Αιγαίου από τον Αντιπρύτανη Διοικητικών και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων κ. Στέλιο Ξανθόπουλο ενώ το ψήφισμα του Τμήματος ανεγνώσθη από την Πρόεδρο του ΤΟΔΙΤ, κυρία Μαρία Ντουμή.

Ο Δρ. Ιωάννης Παράσχης είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα από επιστημονικής και διοικητικής άποψης στις αερομεταφορές και στον τουρισμό διεθνώς. Είναι Οικονομολόγος Μηχανικός (Dipl. Wirtschaftsingenieur) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου της Γερμανίας. Εντάχθηκε στο δυναμικό του ΔΑΑ κατόπιν διεθνούς πορείας στον πανεπιστημιακό χώρο και ως σύμβουλος επιχειρήσεων στις εταιρείες A.T. Kearney και Deloitte. Ο Δρ. Παράσχης συμμετέχει ως μέλος διοικητικών συμβουλίων σε εταιρείες, ακαδημαϊκά ιδρύματα και οργανισμούς συλλογικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα και διεθνώς μεταξύ άλλων, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης - ACI EUROPE (Πρόεδρος 2007 - 2009), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων - ACI World Governing Board (Πρόεδρος 2011 - 2013), Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου του Sustainable Markets Initiative (Terra Carta) για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τον Οκτώβριο του 2015 ο Δρ. Παράσχης τιμήθηκε από τη διεθνή αεροπορική κοινότητα με την κορυφαία διάκριση “CAPA Airport Chief Executive of the Year”.

Στο λόγο του ο Δρ. Παράσχης ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΤΟΔΙΤ για αυτή την τιμητική διάκριση. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στηρίζει το ΤΟΔΙΤ από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος. Αντίστοιχα ο ΣΕΤΕ συνεργάζεται στενά με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα τελευταία είκοσι χρόνια στο πλαίσιο ερευνών και μελετών που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όπως τόνισε και στο λόγο της παρουσίασης του τιμώμενου ο Καθηγητής Ανδρέας Παπαθεοδώρου, υπεγράφη πρόσφατα συμφωνία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναφορικά με τη χρηματοδότηση από τον δεύτερο των προπαρασκευαστικών ενεργειών για την ίδρυση του πρώτου πανελληνίως αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος MBA in Air Transport Management από το ΤΟΔΙΤ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενισχύοντας τις προσπάθειες εδραίωσης και εξωστρέφειας του ΤΟΔΙΤ στο γνωστικό του αντικείμενο. Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει κυρίως εξ αποστάσεως και σχεδιάζεται να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές και τις πρώτες φοιτήτριές του τον Οκτώβριο του 2025.

Η τελετή επιτιμοποίησης του Δρος Παράσχη πλαισιώθηκε μουσικά από ένα κουαρτέτο βιολοντσέλων με την ευγενική προσφορά του Μουσικού Σχολείου Χίου. Στο τέλος της εκδήλωσης παρατέθηκε επίσημο γεύμα προς τιμήν του Δρος Παράσχη στον καλαίσθητο προθάλαμο του Αμφιθεάτρου.