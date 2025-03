Ανακαλείται φορτιστής για κινητά Samsung - Η επείγουσα ανακοίνωση

Σε ανάκληση φορτιστή για κινητά Samsung Type-C, προχωρά η TEMU με ανακοίνωση που εξέδωσε. Η ανάκληση, όπως αναφέρεται, γίνεται γιατί υπάρχουν φόβοι για τις προδιαγραφές ασφαλείας του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το: Samsung Super Fast Charger with USB Type-C Cable - 1pc, 10-20W European Standard Plug, Travel Power Supply Adapter for Samsung S23, S22 Ultra Plus, Note10, and More - 220-240V Fast Charging Electrical Suit με το όνομα του πωλητή να είναι PELian.

Η TEMU ζητά από τους καταναλωτές, εφόσον έχουν αγοράσει το προϊόν, να σταματήσουν να το χρησιμοποιούν και να απευθυνθούν στην εταιρεία προκειμένου να ζητήσουν ολική αποζημίωση.

Επίσης, καλούνται, αν θέλουν, να επισκεφθούν την αντίστοιχη ιστοσελίδα της Κομισιόν για να ενημερωθούν για τα δικαιώματα που έχουν.