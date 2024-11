Ανατροπή: Μέδουσα «Μπέντζαμιν Μπάτον» γερνάει ανάποδα και ταξιδεύει στον χρόνο

Σχεδόν όλοι οι οργανισμοί γεννιούνται, μεγαλώνουν και πεθαίνουν. «Σχεδόν» γιατί ένα είδος μέδουσας, το Mnemiopsis leidyi, κάνει τα πράγματα ανάποδα, σύμφωνα με μία νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Η τυχαία ανακάλυψη

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν έκαναν την ανακάλυψη αυτή σχεδόν τυχαία, όταν βρήκαν προνύμφες της μέδουσας σε μια δεξαμενή όπου θα έπρεπε να βρίσκεται ένας ενήλικος οργανισμός.

Το φαινόμενο μπορεί να είναι διαδεδομένο στο ζωικό βασίλειο

«Η ανακάλυψη αυτή ανατρέπει όσα ξέραμε για την ανάπτυξη των οργανισμών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελέτη της πλαστικότητας της ζωής και την αναγέννηση. Το γεγονός ότι βρήκαμε ένα ακόμα είδος που έχει "χρονομηχανή” εγείρει συναρπαστικά ερωτήματα για το πόσο διαδεδομένο είναι το φαινόμενο στο ζωικό βασίλειο», αναφέρει η Τζόνα Σότο-Έιντζελ, μία από τους δύο συγγραφείς της μελέτης και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπέργκεν.

«Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, η μέδουσα όχι μόνο άλλαξε μορφολογικά χαρακτηριστικά, αλλά επέστρεψε σε ένα διαφορετικό πρότυπο θρέψης, τυπικό της προνύμφης», συμπληρώνει η Σότο-Έιντζελ.

Ποιες συνθήκες κάνουν τη μέδουσα προνύμφη

Το πρώτο και πολύ λογικό ερώτημα είναι ποιες συνθήκες έκαναν τη μέδουσα να «επιστρέψει» στο στάδιο της προνύμφης. Η Σότο-Έιντζελ και οι συνεργάτες της δοκίμασαν διάφορες παραμέτρους και βρήκαν ότι η ενήλικη μέδουσα μετατρέπεται σε προνύμφη κάτω από ακραίο στρες. Η ανακάλυψη των ερευνητών έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενα δεδομένα που δείχνουν ότι οι μέδουσες είναι τα πρώτα ζώα που εμφανίζουν τέτοια ακραία μακροζωία, αντιστρέφοντας την ανάπτυξη και τη γήρανση.

«Είναι συναρπαστικές στιγμές για εμάς», αναφέρει ο έτερος ερευνητής Πολ Μπέρκχαρντ. «Αυτό το εύρημα ανοίγει τον δρόμο για πολύ σημαντικές ανακαλύψεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος μοριακός μηχανισμός είναι πίσω από αυτή την αντίστροφη ανάπτυξη και τι συμβαίνει στο νευρικό σύστημα του ζώου», καταλήγει.

Όχι (ακόμα) στον άνθρωπο

Οι δύο ερευνητές πιστεύουν ότι αυτή η πλαστικότητα του κύκλου ζωής μπορεί να υπάρχει και σε άλλα ζωικά είδη. Για τους ανθρώπους μάλλον δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά χωρίς τη διαλεύκανση του μοριακού μηχανισμού τίποτα δεν αποκλείεται.