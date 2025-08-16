Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Η επεισοδιακή γνωριμία και η… εν πλω αποκάλυψη της εγκυμοσύνης

Ο Ανδρέας Γεωργίου δεν περίμενε ποτέ να βρει τον έρωτα της ζωής του στο πρόσωπο μιας γυναίκας που… λιποθύμησε την ημέρα που πήγαινε να του ζητήσει δουλειά! Η Σιμώνη Χριστοδούλου δεν πίστευε πως θα παντρευόταν ποτέ τον άντρα που έκανε χαμό την πρώτη μέρα των γυρισμάτων, επειδή το σκηνικό δεν ήταν έτοιμο! Συνέβη κι όποιος θέλει το πιστεύει και το παραδέχτηκαν οι ίδιοι μιλώντας στο περιοδικό OK!

«Ήξερα τον Ανδρέα μέσα από τις σειρές του, αλλά δεν ήμουν fan του», λέει εκείνη κι αμέσως εκείνος σπεύδει να τη συμπληρώσει: «Την εκνεύριζα! Στο Μπρούσκο ήταν με τον Τότσικα, δεν ήταν με μένα», λέει και οι δυο τους σκάνε στα γέλια.

Έπεσε κάτω… ξερή

Ο Ανδρέας αποκάλυψε τι συνέβη την ημέρα που η Σιμώνη είχε πάει για interview για να δουλέψει μαζί τους. «Πήγε η Σιμώνη στη συνέντευξη με την Πανίτσα που έκανε τις προσλήψεις, και πριν τη δει, λιποθυμάει από υπόταση. Την τρέχει η μητέρα της στο νοσοκομείο και τηλεφωνεί στην Πανίτσα ότι η κόρη της δεν θα προλάβει να έρθει και να της πει ότι είναι ΟΚ, γιατί τσακωνόταν με τους γιατρούς επειδή δεν ήθελε να ακυρώσει τη συνέντευξη.

Εμένα μου άρεσε αυτό. Λέω κοίτα να δεις πόσο την ενδιαφέρει να μην χάσει τη δουλειά και ζητάω από την Πανίτσα να μου δώσει το Facebook της να τη δω. Μπαίνω και στέλνω στη Σιμώνη ένα μήνυμα να μην αγχώνεται, γιατί μας είχε πει η μητέρα της ότι από άγχος έπαθε ό,τι έπαθε. Θα είμαστε εδώ μια ωραία ομάδα, σαν οικογένεια, μην φοβάσαι τίποτα, θα περάσεις πολύ καλά, της έγραψα», παραδέχτηκε ο Γεωργίου…

φωτογραφία Instagram

«Α, δεν είναι αυτό το γλυκούλι»

Αυτό το «μια ωραία ομάδα» που της υποσχέθηκε ο Ανδρέας ήταν κάτι που αποδείχθηκε εντελώς διαφορετικό! «Πάω την επομένη στο γύρισμα και ήμουν λίγο ψαρωμένη γιατί δεν είχα ξαναβρεθεί σε τέτοιον χώρο. Έρχονταν διάφοροι ηθοποιοί, μπαίνει κάποια στιγμή και ο Αντρέας, μου λέει καλημέρα, μου δίνει το χέρι του. Ύστερα από λίγο ακούω κάτι φωνές, γυρίζω σε μια άλλη κοπέλα που ήταν εκεί και σήμερα είναι κουμπάρα μου και της λέω: Πού ήρθαμε; Τελικά ήταν ο Αντρέας που φώναζε γιατί δεν ήταν έτοιμο το σκηνικό. Και εκεί με κέρδισε γιατί είδα έναν άλλο χαρακτήρα από εκείνον που έβλεπα στην τηλεόραση. Α, δεν είναι αυτό το γλυκούλι, είπα».

«Σε μισώ»

Από την πρώτη στιγμή οι δυο τους είχαν καταλάβει κάποια περίεργη ενέργεια να πλανάται στην ατμόσφαιρα κάθε φορά που βρίσκονταν στον ίδιο χώρο. Για πότε ήρθε ο γάμος, για πότε η εγκυμοσύνη, ούτε που το κατάλαβαν! Ή μάλλον το κατάλαβαν... εν πλω, στο ταξίδι του μέλιτος!

«Είμαστε μέσα σε αυτό το τεράστιο κρουαζιερόπλοιο. Αν και η Σιμώνη δεν τρώει πολύ, έχει ανακαλύψει ένα μέρος που έφτιαχναν μπέργκερ και ήθελε κάθε μέρα να πηγαίνουμε εκεί. Είχαμε φτάσει στο σημείο να έχω φάει το μισό μπέργκερ, εκείνη το έχει τελειώσει πριν από μένα μαζί με όλες τις πατάτες και μου λέει τώρα ήταν μερίδα αυτό; Και εκεί της λέω πως νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα τεστ εγκυμοσύνης.

φωτογραφία Instagram

Κατεβαίνουμε στο επόμενο λιμάνι του Βιετνάμ, δεν μπορώ να συνεννοηθώ, δεν βρίσκω φαρμακείο. Χρησιμοποιώ τον μεταφραστή του Google για να εξηγήσω τι ψάχνουμε. Με τα πολλά βρίσκουμε ένα τεστ, όχι σαν τα δικά μας, πανάρχαιο, με κάτι λωρίδες και αυτοκόλλητα. Βγαίνει θετικό. Καταλήγουμε να κάνουμε τέσσερα. Όλα θετικά. Και έχουμε μείνει να κοιτάμε ο ένας τον άλλο και να λέμε είμαστε σε μια καμπίνα στη μέση του ωκεανού. Τώρα πρέπει να περιμένω να φτάσει 18 η μικρή για να της κάνω αντίποινα που μας χάλασε τον μήνα του μέλιτος. Κάτι θα σκεφτώ, της το φυλάω».

Η Σιμώνη βέβαια βίωσε τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης της μέσα στο κρουαζιερόπλοιο εντελώς διαφορετικά: «Εγώ θυμάμαι να έχω έτσι κι αλλιώς ναυτίες, να είμαστε σε αυτό το πλοίο με τα κύματα να φτάνουν τα 6-7 μέτρα, να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι και ο Ανδρέας να πηγαινοέρχεται, να τρώει, να πίνει, να κάνει σπα και να του λέω σε μισώ».

Η μικρή, που έρχεται στον κόσμο σύντομα, θα πάρει τα ονόματα Μιράντα και Βασιλική, το πρώτο από τη μαμά της Σιμώνης και το δεύτερο από τη συνεργάτιδα του Γεωργίου, Βάνα Δημητρίου, που θα είναι σαν η δεύτερη γιαγιά της.