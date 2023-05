Rotation. Μέχρι τις εκλογές πολλά θα ακούσουμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο, αλλά κακά τα ψέματα, οι περισσότεροι ετοιμάζονται για την νέα τετραετία Κυριάκου. Γι΄αυτό ίσως έχει αξία να δώσουμε τα φώτα μας! Το «φαινόμενο Κυριάκος» έχει επιτυχία για διάφορους λόγους κι ένας από αυτούς είναι η ευελιξία και η προσαρμογή. Θέλω να πω (ευγενικά…) μην περιμένετε να είναι οι ίδιοι υπουργοί στις ίδιες θέσεις ακόμα κι αν είναι ή νομίζετε ότι ήταν επιτυχημένοι. Το πιθανότερο είναι ότι οι αυριανοί υπουργοί ακόμα κι αν είναι τα ίδια πρόσωπα, θα είναι σε διαφορετικές θέσεις. Δεν του αρέσουν τα φέουδα, ούτε τα θεωρεί αποτελεσματικό μάνατζμεντ…

Μπράβο μου. Χαίρομαι όταν αποδεικνύεται ότι έχω τους κατάλληλους φίλους. Μου είπαν και έγραψα ότι οι αποτιμήσεις των ελληνικών ομολόγων είναι ανάλογες με τίτλων που έχουν ήδη την επενδυτική βαθμίδα και ακολούθησε το Reuters. Ψήφος εμπιστοσύνης!

Πακέτα. Δεν μπορώ να μην σας πω αυτό που εξιστόρησε κορυφαίος υπουργός σε φίλους του. Μίλησε για επιχειρηματία που πήγε στο γραφείο του με ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα πακέτο, αγνώστου περιεχομένου. Ο υπουργός δεν άνοιξε καν το πακέτο και το επέστρεψε. Δεν γνωρίζουμε εάν ο επιχειρηματίας από τον ενθουσιασμό λόγω εκλογικού αποτελέσματος προχώρησε σε αυτή την κίνηση ή εάν αυτές οι ενέργειες είναι σημεία των καιρών, θυμίζοντας άλλες εποχές, που οδήγησαν ξέρετε που…

Ο πρέσβης. Την προηγούμενη εβδομάδα στο υπουργείο Ανάπτυξης κατά την παράδοση – παραλαβή η νέα υπηρεσιακή υπουργός Ελένη Λουρή δεν πήγε μόνη. Την συνόδευσε ένα πρέσβης. Ο κ. Νίκος Πιπερίγκος, γνωστός για το περιστατικό στο Αζερμπαϊτζάν προ διετίας. Ο κ. Πιπερίγκος είπε κάτι που ανησύχησε το πηγαδάκι που είχε σχηματιστεί. «Μακάρι να μείνουμε υπηρεσιακή κυβέρνηση και να παραδώσουμε ήρεμα», είπε και συνέχισε εξηγώντας τι τον απασχολεί. «Από την 1η Ιουνίου ο Ερντογάν ξεκινάει ασκήσεις», είπε και συνέχισε λέγοντας πως ο Ερντογάν αυτήν τη στιγμή θέλει λεφτά και ο μόνος τρόπος για να πάρει λεφτά, είναι να ασκήσει πίεση στην Ελλάδα». Τάδε έφη πρέσβης Πιπερίγκος. Ας ελπίσουμε να διαψευστούν οι φόβοι του και να συμπληρώνει το οκτάωρο, στο υπουργείο.

Ο «ουρανοκατέβατος» . Κάνοντας αναφορά στους ανθρώπους που στελεχώνουν την υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να μη γίνει μνεία στον νέο υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παντελή Κάπρο. Είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τη ΡΑΕ (ο πρώτος πρόεδρος) και έφερε στην καθημερινότητά μας τα «ουρανοκατέβατα» κέρδη. Αυτός είχε χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη φράση περί «ουρανακατέβατων κερδών» για τους προμηθευτές ρεύματος, σε ένα συνέδριο. Όμως στη συνέχεια έγινε μέλος της ομάδας του Μαξίμου για τα ενεργειακά θέματα και τώρα έγινε υπουργός. Γκρίνιαζε λίγο, αλλά μετά του τα έδωσαν όλα. Έτσι λειτουργεί το Επιτελικό Κράτος.

Γκρίνια οι μετακλητοί. Η παρένθεση της υπηρεσιακής κυβέρνησης εκτός από το ότι έχει την ιδιαιτερότητα της βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για ορισμένα άτομα έχει και παράπλευρες απώλειες. Οι απώλειες αφορούν στους μετακλητούς, η πλειονότητα των οποίων χάνει τη θέση τους. Αρχικά, οι μετακλητοί νόμιζαν ότι ο Πρωθυπουργός και οι υπηρεσιακοί υπουργοί θα κρατήσουν τους πολυάριθμους μετακλητούς. Όμως ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός έδωσε εντολή να μείνει μόνο ένας, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Έτσι, έχει πέσει κλάμα κι αν αυξηθεί η ανεργία τον Ιούνιο, η αιτία είναι η απόλυση των μετακλητών.

Τύχη. Οι τιμές μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο συνέχισαν μέχρι την Δευτέρα να καταγράφουν νέα υψηλά εννέα ετών με σημαντικούς τζίρους. Ευτυχώς γιατί έτσι «ξύπνησε» ακόμα και η μετοχή της ΕΧΑΕ.

Τώρα, για τα οικονομικά της ΕΧΑΕ ακούω γκρίνιες. Κάποιοι ενοχλήθηκαν για το πως «κατάφερε» παρά την άνοδο (+18,2%) των εσόδων στο α΄τρίμηνο του 2023 (λόγω αύξησης των συναλλαγών +21,1% και της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς +8%), τα καθαρά κέρδη να μείνουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (3,3 εκατ. ευρώ από 3,27 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο). Η εξήγηση είναι ότι αυξήθηκε σημαντικά το μισθολογικό κόστος «λόγω ενίσχυσης της διοικητικής ομάδας και της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου». Με απλά λόγια, οι μισθοί αυξήθηκαν!

Κριτική. Ο έμπειρος Φαίδων Ταμβακάκης της Alpha Trust είπε τα πράγματα με το όνομά τους σε πρόσφατη παρουσίαση της εταιρείας σε θεσμικούς και αναλυτές. Όπως είπε δεν αρκεί η άνοδος των τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά χρειάζεται η εγχώρια αγορά να αποκτήσει βάθος και να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η εισαγωγή σε δύο χρόνια 50 νέων εταιρειών. Επίσης να αναθερμανθεί η αγορά των εταιρικών ομολόγων, που ξαφνικά «νέκρωσε».

Ένα μείζον θέμα, που έθιξε ο Φαίδων και το οποίο συνοδεύει τις εξαγορές των ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών από τις ξένες, αλλά περνάει ασχολίαστο είναι ότι οι ξένες εταιρείες παίρνουν τα αποθεματικά των εγχώριων και τα πάνε στο εξωτερικό, ενισχύοντας τις εκεί εταιρείες. Εδώ ψάχνουν μόνο για πωλητές και πελάτες.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Εθνικής Ασφαλιστικής που αυτή την περίοδο ψάχνει πελάτες για να πουλήσει ασφάλειες υγείας και αποταμιευτικά προγράμματα. «Συνεργαζόμαστε με την BNP Paribas», λέει στο τηλέφωνο η ασφαλίστρια. Κι έτσι χρηματοδοτούμε τις θέσεις εργασίας της BNP Paribas στις χώρες που εδρεύει…

Σιωπητήριο… Για τις επιτυχίες της Premia, τι άλλο να πούμε… Αν έχεις ικανότητες, τύχη και μερικά ακόμα, υπογράφεις και με την ΑΑΔΕ. Όμως, είναι η πρώτη φορά που κρατική αρχή υπογράφει με ιδιωτική εταιρεία χωρίς ουδείς από το κράτος να εκδώσει μια ανακοίνωση και κανείς δημοσιογράφος να κάνει τον κόπο να ψάξει εάν έγινε κάποιος διαγωνισμός. Να μας πει ρε παιδί μου για τη σκοπιμότητα. Να μας πει για τη διαθεσιμότητα των ακινήτων. Πότε έγινε το deal, ποιος το έκανε κλπ; Πως έγιναν όλες αυτές οι συμπτώσεις με το Athens Heart, την Premia και την AADE. Ακόμα και για τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας. Εκτός εάν απαγορεύονται οι ερωτήσεις στις ανεξάρτητες αρχές.

Σιωπητήριο ΙΙ. Έχουμε νεότερα από την περίφημη υπόθεση, που είδε το φως της δημοσιότητας για την πιθανή παρεμπόδιση έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού από την πλευρά της Motor oil. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αρχικά είχε ανακοινώσει ότι θα συνεδριάσει στις 31 Μαΐου 2023 για να αποφανθεί επί του πορίσματος υπαλλήλου της σχετικά με την παρεμπόδισή του κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου. Πλέον η συνεδρίαση αναβλήθηκε για τις 12 Ιουνίου, δίχως όμως να αναφέρεται το όνομα της υπό εξέταση εταιρείας. Μαθαίνουν.

Τράπεζα Πειραιώς – Avramar επιστροφή στο 2019. Για πες αλεύρι, διερωτάται ο θυμόσοφος ελληνικός λαός; Θα σας πάω στο 2019, όταν η Τράπεζα Πειραιώς ήταν επικεφαλής του σχήματος των τραπεζών και έκανε τις διαπραγματεύσεις με επενδυτές για την πώληση των δύο μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας Σελόντα και Νηρεύς. Οι τράπεζες τότε είχαν διπλή ιδιότητα του μετόχου και του πιστωτή, με μεγαλύτερο την Τράπεζα Πειραιώς.

Η διαδικασία της πώλησης ξεκίνησε το 2017 (είχε προηγηθεί και νωρίτερα απόπειρα αλλά λόγω της κρίσης απέτυχε) και κατέληξε τον Δεκέμβριο του 2019 με προτιμητέο επενδυτή την Ανδρομέδα (έτσι λεγόταν το σχήμα που είχε κάνει την πρόταση εξαγοράς με επικεφαλής από διοικητικής πλευράς τον Δημήτρη Βαλαχή, ο οποίος μετά πήγε στη Folli Follie και τώρα στον Fourlis). Η οργάνωση της διαδικασίας είχε ανατεθεί στις Lazard Frères SAS, PricewaterhouseCoopers και Alvarez & Marsal, καθώς και στη δικηγορική εταιρεία Κουταλίδη.

Τότε, λοιπόν κάποιοι είχαν προειδοποιήσει ότι η πρόταση της Ανδρομέδα (σήμερα AVRAMAR) δεν είναι βιώσιμη και δεν θα τηρηθούν οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει και ότι αφού εξαγοράσει τις εταιρείες θα ζητήσει ρυθμίσεις και κούρεμα δανείων. Όμως ο Χρήστος Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς βιαζόταν να ξεφορτωθεί τις εταιρείες, με αυτήν την φαινομενικά καλύτερη, πρόταση. Τώρα, αποδεικνύεται πάλι ότι χωριό που φαίνεται κολαούζο δεν θέλει.

Επενδυτές. Ο Σπυριδογεώργης Βυζάντιος, πρώην ιδιοκτήτης της Byte που πούλησε στον Λάμπρο Παπακωνσταντίνου του ομίλου Ideal, επενδύει μέρος των μετρητών που απέκτησε από την πώληση της Byte σε ακίνητα για διάφορες δραστηριότητες (από ενοικίαση μέχρι εκδηλώσεις σε ξενοδοχεία και πισίνες). Σύμφωνα με πληροφορίες στήνει οικογενειακή εταιρεία με τη σύζυγο και τον υιό του, βάζοντας μετρητά 5,5 εκατ. ευρώ. Και αυτά για αρχή.

Καιρός ήταν. Και συνεχίζω με τους πολιτικούς και συγκεκριμένα τους ευρωβουλευτές που έχουν κι αυτοί τα προβλήματά τους. Μισή νίκη αλλά και μία ήττα είναι για τους ευρωβουλευτές πρόσφατη εγκύκλιος της ΑΑΔΕ που ναι μεν τους απαλλάσσει από τη φορολογία εισοδήματος και από το φόρο αλληλεγγύης για τα εισοδήματά του 2021 και προηγούμενων ετών, αλλά με την ίδια απόφαση διευκρινίζεται ότι τα εισοδήματα από το 2022 και μετά θα φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Αυτές οι διευκρινίσεις χρειάστηκαν μετά την έκδοση απόφασης του ΣτΕ (αριθ. 431/2023 απόφασης του ΣτΕ) σχετικά με την υποβολή και εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων για τις περιπτώσεις που τα ποσά αυτά δηλώθηκαν και φορολογήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη ως εισόδημα από μισθωτή εργασία ενώ θα έπρεπε να φορολογηθούν εφάπαξ με 25%. Όμως μετά την αλλαγή του νόμου (5036/2023) και το εισόδημα και οι συντάξεις των ευρωβουλευτών, θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία και πλέον θα πρέπει να φορολογούνται με την φορολογία που επιβάλλει το κάθε κράτος μέλος.

Αυτά που αξίζουν. Ίσως είναι λίγο νωρίς αλλά θέλω να θυμίσω τις εκλογές και την συναυλία της νορβηγικής μπάντας Madrugada, την Κυριακή 25 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού.

Η αγαπημένη μπάντα, με το πολυπληθές και φανατικό κοινό, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια σε φεστιβάλ. Μαζί τους οι Wet Leg, το πιο καυτό indie-rock συγκρότημα της περασμένης χρονιάς και ο Βρετανός τραγουδοποιός Baxter Dury.

Nobody Loves You Like I Do

Μην παραλείψω, άλλον ένα αγαπημένο, τον Κωστή Μαραβέγια που ανοίγει και φέτος το καλοκαίρι με ένα πάρτι, χαράς, συγκίνησης, χορού και τραγουδιού στον Κήπο του Μεγάρου, Παρασκευή, 16 Ιουνίου.

Ξεχασμένη Ενηλικίωση

