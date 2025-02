Άννα Βίσση: Έτοιμη για μια συναυλία - υπερθέαμα στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση ήταν καλεσμένη στην διαδυκτιακή εκπομπή «Make Up Stories» του make up artist Παντελή Τουτουντζή και με χαλαρή διάθεση, αλλά και αφοπλιστική ειλικρίνεια μίλησε στον συνεργάτη, αλλά και φίλο της, για στιγμές της καριέρας της, αποκάλυψε τα νέα τραγούδια που περιμένουν με ανυπομονησία οι αμέτρητοι θαυμαστές της και άφησε υποννοούμενα για μια συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας για το νέο τραγούδι «Σε περίπτωση που» εξήγησε: «Το γούσταρα πάρα πολύ και συγκινήθηκα όταν μου το έπαιξε για πρώτη φορά (ο Νίκος Καρβέλας). Όταν άκουσα την φράση «πίσω απ' την γλάστρα με το γιασεμί ξέρεις που... θα ' ναι εκεί τα κλειδιά του σπιτιού» ένα δάκρυ κύλησε... Παρ' όλα αυτά δεν περίμενα το τραγούδι «Σε περίπτωση που» να έχει τέτοια επιτυχία».

φωτογραφία Μιχάλης Τσίτας

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε: «Όταν ο Νίκος γράφει κάτι, δεν πλανάρουμε. Πάμε κατευθείαν στο στούντιο και γράφουμε γιατί την στιγμή εκείνη το τραγούδι έχει το σφυγμό και τον παλμό του. Την πρώτη φορά που θα το τραγουδήσω την κρατάμε, γιατί είναι αυτό που λέμε «first take best take. Γιατί εκείνη την ώρα έχεις την λαχτάρα να πεις κάτι, μετά το βαριέσαι χωρίς να το καταλάβεις.

Ο Νίκος με εκπλήσσει. Η σχέση μας είναι η εξής: ξυπνάω το πρωί και συναντιόμαστε πολύ συχνά στην κουζίνα του σπιτιού μου -αυτό που μέναμε μαζί, γιατί μαζί το χτίσαμε- πίνουμε καφέ και μου παίζει με την κιθάρα του διάφορα τραγούδια και μου λέει «για άκου αυτό, για άκου το άλλο». Και είναι όλα διαφορετικά μεταξύ τους.

φωτογραφία Μιχάλης Τσίτας

Η σχέση μου με την μουσική είναι πάντα παιδική. Είναι όπως την αντιλαμβανόμουν από 5 ετών, έλεγα «εγώ θα γίνω τραγουδίστρια». Το ίδιο αισθάνομαι και τώρα, γιατί αν το χάσω αυτό, θα χάσω την ταυτότητά μου».

Για τον έρωτα η Άννα Βίσση είπε: «Ο έρωτας φθείρεται και φθίνει και τελειώνει. Από εμπειρία, δεν έχω συναντήσει έναν έρωτα να μεγαλώνει».

«Να πω ότι όλος ο κόσμος περιμένει να πας και στο ΟΑΚΑ, μετά την επιτυχία στο Καλλιμάρμαρο;» την ρώτησε ο Παντελής Τουτουντζής και εκείνη χαμογελώντας απάντησε αινιγματικά: «Κι εγώ περιμένω να πάω στο ΟΑΚΑ».