Άννα Βίσση: Η πιο «όμορφη fan» γιόρτασε τα 80α της γενέθλια στο «Hotel Ermou»

Τα 80 έτη έκλεισε η κυρία Αγγελική Τσούρου -μεγάλη θαυμάστρια της Άννας Βίσση- και γι' αυτό επέλεξε να κάνει τα γενέθλιά της στο «Hotel Ermou», διασκεδάζοντας με την αγαπημένη της τραγουδίστρια.

Μέσα από το βίντεο που ανέβηκε στο Tik Tok και έγινε viral σε χρόνο dt ακούμε την δημοφιλή τραγουδίστρια να παρουσιάζει στους θαμώνες του μαγαζιού την θαυμάστριά της. «Θέλω να πω ότι είσαι μεγάλη σε ηλικία, είσαι πως να το κάνουμε, αλλά δεν είσαι από την άλλη. Χειροκροτήστε την πιο «όμορφη φαν» που είχα ποτέ, την Αγγελική Τσούρου».



Και συνέχισε μιλώντας για εκείνη: «Παιδιά έχει γυρίσει όλα τα μέρη του κόσμου... είναι μαζί μας, την λατρεύουμε, κοιτάξτε ομορφιά».



Και η εορτάζουσα όμως μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την Άννα Βίσση: «Και εσύ είσαι ο ωραιότερος άνθρωπος του κόσμου, η ομορφότερη γυναίκα, η ωραιότερη φωνή και η πιο έξυπνη και η πιο επικοινωνιακή. The best you are the best».



Τέλος η ευχή της ήταν όσο ζεί, να ακούει την αγαπημένη της τραγουδίστρια. Πιο συγκεκριμένα είπε: «Να ζω να σε ακούω Παναγία μου».

Πειράζοντάς την η Άννα Βίσση με την σειρά της δήλωσε ότι θα ήθελε και αυτή το ίδιο.