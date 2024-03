Ο διάσημος κωμικός, Άνταμ Σάντλερ, έβγαλε το 2023 περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο σταρ του Χόλιγουντ, ξεπερνώντας σε εισοδήματα ακόμα και τους πρωταγωνιστές των πιο επιτυχημένων ταινιών, όπως η «Barbie» και ο «Oppenheimer».

Το περιοδικό Forbes εκτιμά ότι ο διάσημος κωμικός έβγαλε πέρυσι 73 εκατομμύρια δολάρια καθαρά – δηλαδή αφότου πληρώθηκαν τα ποσοστά στους ατζέντηδες του, στον μάνατζερ και το δικηγόρο του.

Τον ακολουθεί σε κέρδη η Μάργκο Ρόμπι, η οποία έβγαλε πέρυσι 59 εκατομμύρια δολάρια παρά το γεγονός ότι ήταν η πρωταγωνίστρια και η παραγωγός της εξαιρετικά επιτυχημένης ταινίας, Barbie, που σάρωσε σε εισπράξεις, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην πρώτη δεκάδα του Forbes βρίσκονται επίσης ο Τομ Κρουζ, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, ο Ματ Ντέιμον, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Ο Σάντλερ δε βρισκόταν στις πιο επιτυχημένες ταινίες της περυσινής χρονιάς, όμως ήταν παραγωγός και πρωταγωνιστής σε τρεις ταινίες του Netflix: το «Murder Mystery 2», το «You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah» και το «Leo». Επίσης, έκανε 44 παραστάσεις stand-up στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τρεις ταινίες στο Netflix

Οι τρεις ταινίες στο Netflix του Άνταμ Σάντλερ έγιναν στο πλαίσιο της συμφωνίας του ηθοποιού με την υπηρεσία streaming και προφανώς χάρη σε αυτή βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των ηθοποιών με τα περισσότερα κέρδη στο Χόλιγουντ.

Το 2014, υπέγραψε μία συμφωνία για τέσσερις ταινίες με το Netflix αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εν λόγω συμφωνία ανανεώθηκε το 2017 και ξανά το 2020, οπότε ο διάσημος κωμικός έκανε συνολικά δέκα ταινίες για την υπηρεσία streaming μέσα σε μία δεκαετία.

Η συμφωνία φυσικά ήταν κερδοφόρα και για το Netflix. Κατά τοι πρώτο εξάμηνο του 2023, το «Murder Mystery 2» ήταν η πέμπτη πιο δημοφιλής ταινία στην πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι το είδαν σε 337,5 εκατομμύρια σπίτια αυτό το εξάμηνο.

Παρότι ο Σάντλερ φαίνεται να βγάζει τα περισσότερα χρήματα στο Χόλιγουντ, υπολείπεται της Ρόμπι, του Γκόσλινγκ και άλλων σταρ μακροπρόθεσμα.

Σύμφωνα με το Forbes, συχνά το Netflix πληρώνει ακριβά τις υπηρεσίες των ηθοποιών κάνοντας συμφωνίες που δεν τους αποφέρουν ποσοστά τα πρώτα δύο χρόνια κυκλοφορίας της ταινίας.

Αντιθέτως, ο Γκόσλινγκ και η Ρόμπι σίγουρα θα βγάζουν αρκετά χρήματα από τα δικαιώματα στην «Barbie» όταν θα προβάλλεται η ταινία τα επόμενα χρόνια.