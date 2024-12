Απίστευτο: Τα μυρμήγκια ξεπέρασαν τους ανθρώπους σε τεστ ευφυΐας και κοινωνικότητας

Οι κοινωνικές δεξιότητες των μυρμηγκιών είναι πολύ ανώτερες από αυτές των ανθρώπων. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από ένα τεστ που έκαναν επιστήμονες από το Επιστημονικό Ινστιτούτο Βάιζμαν στο Ισραήλ. Όπως διαβάζουμε στο phys.org, ο καθηγητής Όφερ

Φάινερμαν και η ομάδα του πραγματοποίησαν ένα τεστ στο οποίο άνθρωποι και μυρμήγκια προσπάθησαν να μετακινήσουν μια δομή μέσα σε έναν λαβύρινθο και να βρουν την έξοδο.

Το πρόβλημα του πιάνου

Το «πρόβλημα του πιάνου» που κλήθηκαν να λύσουν άνθρωποι και μυρμήγκια είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα ρομποτικής που απαιτεί σχεδιασμό, συντονισμό και επικοινωνία. Κάθε είδος κλήθηκε να μεταφέρει ένα ακανόνιστο αντικείμενο μέσα στον λαβύρινθο. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών, το πείραμα έδειξε αν η ομαδική δουλειά αποδίδει περισσότερο ή αν είναι καλύτερα να ηγείται κάποιος.

Τι έκαναν οι επιστήμονες; Δημιούργησαν έναν λαβύρινθο για ανθρώπους και μια μικρογραφία αυτού για τα μυρμήγκια. Αντί για πιάνο, κατασκεύασαν ένα αντικείμενο σε σχήμα Τ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα των ανθρώπων αποτελούνταν από εθελοντές, ενώ τα μυρμήγκια συμμετείχαν γιατί… το Τ ήταν ένα σοκολατοειδές. Το είδος των μυρμηγκιών ήταν το Paratrechina longicornis, ένα είδος με κεραίες και μήκος 3 χιλιοστών που κινείται ακανόνιστα.

Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις, πραγματοποιήθηκαν οι εξής συνδυασμοί: 1 μυρμήγκι - 1 άνθρωπος, 7 μυρμήγκια - 6 άνθρωποι, 80 μυρμήγκια - 26 άνθρωποι. Μια κάμερα και ένα χρονόμετρο κατέγραψαν την κάθε προσπάθεια.

Μάσκες και γυαλιά ηλίου

Για να είναι πιο δίκαιη η μάχη, οι άνθρωποι φορούσαν μάσκες και γυαλιά ηλίου, ώστε να μην επικοινωνούν μεταξύ τους με το στόμα ή με χειρονομίες. Παράλληλα, υποχρεώθηκαν να μεταφέρουν το Τ πιάνοντάς το από τις χειρολαβές.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Στην ατομική δοκιμασία, οι άνθρωποι αναδείχθηκαν νικητές με διαφορά, χάρη στην αναλυτική τους σκέψη και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Στις ομαδικές δοκιμασίες, και ειδικά στα μεγάλα γκρουπ, οι ομάδες των μυρμηγκιών ήταν φανερά ανώτερες από τα μεμονωμένα μυρμήγκια και τις ομάδες των ανθρώπων. Μάλιστα, οι ομάδες μυρμηγκιών επέδειξαν ένα είδος «συλλογικής μνήμης» που τους επιτρέπει να αποφεύγουν την επανάληψη λαθών.

Οι ομάδες των ανθρώπων έδειξαν λιγότερο επιθυμητά χαρακτηριστικά. Όταν χρησιμοποιήθηκαν μάσκες και γυαλιά ηλίου για να εμποδίζεται η επικοινωνία τους, τα αποτελέσματα ήταν χειρότερα από αυτά μεμονωμένων ατόμων.

Αδελφικά μυρμήγκια

Ο καθηγητής Φάινερμαν εξηγεί ότι «μία αποικία μυρμηγκιών είναι μια οικογένεια». Όλα τα μυρμήγκια είναι αδέρφια και έχουν κοινά συμφέροντα. Είναι μια συμπαγής κοινότητα όπου η συνεργασία υπερισχύει του ανταγωνισμού. Για αυτό, μια αποικία θεωρείται ένας υπεροργανισμός.

Τα μυρμήγκια ως ομάδα είναι πιο έξυπνα και το σύνολο είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών. Αντίθετα, η δημιουργία ομάδων δεν επεκτείνει τις γνωστικές ικανότητες των ανθρώπων. Η «σοφία των μαζών», όπως την έχουμε δει στα κοινωνικά δίκτυα, δεν επιβεβαιώθηκε από τα πειράματα.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences.