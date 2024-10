Απίστευτο βίντεο: Πώς το υδρογόνο ενώνεται με οξυγόνο και σχηματίζει νερό

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences, αναφέρεται ότι ερευνητές κατάφεραν για πρώτη φορά να βιντεοσκοπήσουν τον σχηματισμό νερού από υδρογόνο και οξυγόνο. Σύμφωνα με το Iflscience, το μυστήριο που επιχείρησε να λύσει η ομάδα των ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Νορθγουέστερν του Ιλινόι, είναι πώς το μέταλλο παλλάδιο προκαλεί την ένωση των δύο αερίων και την παραγωγή νερού.

Η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε μια νέα μέθοδο για την παρακολούθηση και την ανάλυση μορίων σε πραγματικό χρόνο. Η μέθοδος περιλαμβάνει κυψελοειδείς νανοαντιδραστήρες, που καλύπτονται από εξαιρετικά λεπτές μεμβράνες γυαλιού και παγιδεύουν τα αέρια, καθώς και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης σε συνθήκες υψηλού κενού. Επειδή η αντίδραση δεν χρειάζεται ακραίες συνθήκες, οι ερευνητές λένε ότι μπορεί να αποτελέσει μια πρακτική λύση για την παραγωγή νερού σε άνυδρες περιοχές και στο διάστημα.



Ο Γιουκούν Λίου, ο κύριος ερευνητής της μελέτης, λέει στο Northwestern Now ότι «Το φαινόμενο είναι γνωστό εδώ και 100 χρόνια, αλλά το πώς συμβαίνει παρέμενε μυστήριο. Έπρεπε να συνδυάσουμε την άμεση καταγραφή με οπτικά μέσα και τη δομική ανάλυση σε ατομικό επίπεδο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει κατά την αντίδραση και πώς θα την βελτιστοποιήσουμε». Με τη νέα τεχνολογία, οι επιστήμονες κατάφεραν να δουν ότι το υδρογόνο εισέρχεται στο παλλάδιο και δημιουργείται μια φυσαλίδα νερού. «Πρέπει να είναι η μικρότερη φυσαλίδα που έχει ποτέ παρατηρηθεί άμεσα», πρόσθεσε ο Λίου. «Δεν το περιμέναμε, και ευτυχώς που το καταγράψαμε για να μην μας θεωρήσουν τρελούς».

Το πρώτο πράγμα που είδαν ήταν η είσοδος των ατόμων υδρογόνου στο παλλάδιο, που διευρύνει το μεταλλικό πλέγμα, και μετά είδαν φυσαλίδες νερού να σχηματίζονται στην επιφάνεια. Εκτός από την οπτική απόδειξη, οι ερευνητές επαλήθευσαν τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική φασματογραφία απώλειας ενέργειας, όπως έγινε και στην περίπτωση της επαλήθευσης παρουσίας νερού στη Σελήνη. Μετά την οπτική πιστοποίηση, η ομάδα των ερευνητών βρήκε ότι η παραγωγή νερού επηρεάζεται από τη σειρά που το υδρογόνο και το οξυγόνο εισέρχονται στον αντιδραστήρα, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες μεθόδους παραγωγής νερού. Αν το παλλάδιο μπορεί να γεμίσει με υδρογόνο, οι αστροναύτες χρειάζονται μόνο το οξυγόνο για να παράγουν νερό.

Ο Βιναγιάκ Ντράβιντ, ένας από τους ερευνητές και καθηγητής Επιστήμης Υλικών στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν, αναφέρει ότι «οπτικοποιώντας την παραγωγή νερού, μπορέσαμε να ταυτοποιήσουμε τις ιδανικές συνθήκες για την παραγωγή νερού, και τα ευρήματα έχουν σημαντικές προεκτάσεις και εφαρμογές, όπως την γρήγορη παραγωγή νερού στο διάστημα, χρησιμοποιώντας αέρια και μεταλλικούς καταλύτες χωρίς να χρειάζονται ακραίες συνθήκες».