Από τότε που το Κογκρέσο ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα ανάγκαζε την κινεζική εταιρεία ByteDance να πουλήσει ή να κλείσει το TikTok, ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα ήταν: ποιος θα μπορούσε να το αγοράσει, δεδομένων τεχνολογικών, πολιτικών και οικονομικών εκτιμήσεων;

Ο δισεκατομμυριούχος Frank McCourt σήκωσε το χέρι του.

Ο κ. McCourt είπε την Τετάρτη ότι εργαζόταν για να συγκεντρώσει μια ομάδα πλειοδοτών για να αγοράσει την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος του είναι να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το TikTok, και το διαδίκτυο συνολικά, χρησιμοποιούν δεδομένα και λαμβάνουν υπόψη το απόρρητο. Είναι ήδη σε συζητήσεις για την εφαρμογή με ακαδημαϊκούς και όσους μελετούν τον αντίκτυπο της τεχνολογίας, όπως ο Jonathan Haidt, του οποίου το βιβλίο « The Anxious Generation », σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα smartphones έχουν επηρεάσει την ψυχική υγεία των εφήβων, βρίσκεται στις λίστες των best-seller για περισσότερο από ένα μήνα.

Ο κ. McCourt, πρώην ιδιοκτήτης των Los Angeles Dodgers που έκανε την περιουσία του στα ακίνητα, ενδιαφέρεται εδώ και πολύ καιρό για τον ρόλο της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Βρισκόταν σε μια σταυροφορία για να ανακατασκευάσει το Διαδίκτυο και να αποσπάσει τον έλεγχο των δεδομένων χρηστών από τεχνολογικούς γίγαντες όπως το Facebook και το TikTok, ιδρύοντας μια πρωτοβουλία που ονομάζεται Project Liberty το 2021 για να επικεντρωθεί σε αυτές τις προσπάθειες.

«Αυτό φαινόταν σαν μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργήσουμε πραγματικά την εναλλακτική λύση στο τρέχον Διαδίκτυο, το οποίο έχει αποικιστεί από μεγάλες πλατφόρμες και συμπεριλαμβανομένου του TikTok», είπε ο κ. McCourt σε συνέντευξή του. Είπε ότι η συμφωνία θα μπορούσε να βοηθήσει τους χρήστες «να ελέγξουν την ταυτότητά τους, να κατέχουν και να ελέγχουν τα δεδομένα τους».

Ο ΜακΚόρτ είναι μεγάλος πολέμιος της πλατφόρμας που προσπαθεί να αγοράσει, καθώς και άλλων, παρόμοιων αμερικανικών κολοσσών των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης. Aποτελεί μία από τις λίγες ηγετικές φωνές που πιέζουν για ένα όραμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα είναι δομημένα με πολύ διαφορετικό τρόπο.

“Το TikTok παρουσιάζει ταυτόχρονα τα καλύτερα και τα χειρότερα χαρακτηριστικά του διαδικτύου. Συνδέει 170 εκατομμύρια ανθρώπους και τους επιτρέπει να είναι δημιουργικοί και να φτιάχνουν πράγματα και να απολαμβάνουν πράγματα και να κάνουν πράγματα”, δήλωσε. “Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να μοιραστούν πραγματικά την αξία που δημιουργείται και τα δεδομένα τους σαρώνονται και στέλνονται στην Κίνα”.

Ο ΜακΚορτ θα χρειαστεί να πείσει τους επενδυτές ότι η στροφή στον τρόπο λειτουργίας δε θα θέσει σε κίνδυνο την επιχειρηματική δραστηριότητα της TikTok. Ο μεγιστάνας των ακινήτων ξεκινά την προσφορά με την υποστήριξη επιφανών προσωπικοτήτων, όπως ο πρωτοπόρος του διαδικτύου Τιμ Μπέρνερς-Λι, ο οποίος σε δήλωσή ανέφερε ότι ένα αναδιαμορφωμένο TikTok “θα αγκαλιάσει τις κρίσιμες αξίες της ιδιωτικής ζωής, της κυριαρχίας των δεδομένων και της ψυχικής υγείας των χρηστών”.

Ποιος είναι ο Φρανκ ΜακΚόρτ

O δισεκατομμυριούχος και φιλάνθρωπος Φρανκ ΜακΚόρτ, είναι εκτελεστικός πρόεδρος της McCourt Global, μιας οικογενειακής επιχείρησης η οποία μετρά πάνω από 120 χρόνια ιστορίας, έχοντας ανοίξει στην πρώτη της μορφή το 1893. Η McCourt Global έχει ασχοληθεί με επιτυχία σε διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, του αθλητισμού, της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των χρηματοοικονομικών.

Είναι επίσης ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας της Μαρσέιγ, την εξαγορά της οποίας πραγματοποίησε το 2016, αλλά και ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού Project Liberty, στον οποίο έχει επενδύσεις εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το Project Liberty στοχεύει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος ακαδημαϊκών, φορέων χάραξης πολιτικής και πολιτών που δεσμεύονται να οικοδομήσουν ένα καλύτερο διαδίκτυο «όπου τα δεδομένα είναι δικά μας για να τα διαχειριστούμε, οι πλατφόρμες είναι δικές μας για να και η εξουσία είναι δική μας για να τη διεκδικήσουμε».

Στόχος του να πάρει τα δεδομένα που ελέγχονται από τις Big Tech και τη δύναμη που τα συνοδεύει και να τα επιστρέψει πίσω στους χρήστες του διαδικτύου μέσω ενός νέου συστήματος που ονομάζεται “αποκεντρωμένο πρωτόκολλο κοινωνικής δικτύωσης”, ανέφερε σε αφιέρωμά του για τον δισεκατομμυριούχο το περιοδικό Fortune.

Το 2004 ο ΜακΚόρτ αγόρασε τους Los Angeles Dodgers για 430 εκατ. δολάρια από την News Corporation του Ρούπερτ Μέρντοχ, την οποία πούλησε το 2012, μετά από μια έρευνα για τις οικονομικές υποθέσεις της ομάδας η οποία τον βρήκε στο στόχαστρο της Major League Baseball.

Το 2013 προχώρησε σε μια επένδυση ύψους 100 εκατ. δολαρίων για τη δημιουργία της Σχολής Δημόσιας Πολιτικής McCourt στο Πανεπιστήμιο Τζώρτζταουν. Προχώρησε στην επέκταση της αρχικής επένδυσης με 100 εκατ. δολάρια ώστε να προωθήσει δημόσιους ηγέτες και να βάλει τη σχολή του σε πορεία ώστε να μην απαιτεί δίδακτρα.

Το 2024, ο ΜακΚόρτ κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, Our Biggest Fight: Reclaiming Liberty, Humanity, and Dignity in the Digital Age (Η μεγαλύτερή μας μάχη: Διεκδικώντας την ελευθερία, την ανθρωπιά και την αξιοπρέπεια στην ψηφιακή εποχή).