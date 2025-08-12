Αποκαλύψεις - σοκ για τον γυμνασιάρχη στη Σάμο: Τα μηνύματα με τα οποία προσέγγιζε τους ανήλικους

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του 47χρονου γυμνασιάρχη και δασκάλου χορού στη Σάμο, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους έναντι αμοιβής και για πορνογραφία ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Star, πάνω από 20 παιδιά έχουν δώσει καταθέσεις στις Αρχές, στις οποίες και περιγράφουν τον τρόπο δράσης του 47χρονου. Σε μαρτυρίες αναφέρεται ότι ο γυμνασιάρχης προσέγγιζε και κέρδιζε την εμπιστοσύνη των παιδιών, ενώ δεν δίσταζε να τους τάζει δώρα, ταξίδια ακόμα και διευκολύνσεις στο σχολείο γύρω από την επίδοσή τους.

Μάλιστα, από τα στοιχεία προκύπτει ότι ο 47χρονος θεωρούσε μαγκιά τα όσα έκανε, ενώ πρότεινε και εξόδους για καφέ στους μαθητές. «Πού είσαι bro μου; Τι κάνεις; Θα πάμε για καφέ;», είχε γράψει σε ένα μήνυμα. Όλα τα υπόλοιπα που πρότεινε δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, καθώς προκαλούν σοκ.

Επικοινωνία μέσω των social media

Η δράση του γυμνασιάρχη φέρεται να ξεκινάει από το 2018. Καταγγέλλεται επίσης ότι προσκαλούσε τους μαθητές στο σπίτι του και διατηρούσε μαζί τους επικοινωνία μέσω των social media, στέλνοντάς τους μηνύματα ακατάλληλου περιεχομένου.

Σε μία από τις περιπτώσεις, για τις οποίες κατηγορείται, ανήλικος μαθητής ανέφερε ότι το καλοκαίρι του 2022 ο 47χρονος του πρόσφερε χρήματα και υλικά ανταλλάγματα προκειμένου να τον παρασύρει. Χαρακτηριστικά, περιγράφει ο ανήλικος: «Μου πρότεινε να μου δώσει χαρτζιλίκι για να έχω να κινούμαι, όπως μου είπε. Επίσης, μου είπε ότι θα μου κάνει δώρο ποδοσφαιρικά παπούτσια και ταξίδι με το σκάφος του στην Τουρκία και σε κάποιο ελληνικό νησί».

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία του 47χρονου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα κατόπιν εντολής εισαγγελέα. Ο 47χρονος έχει συλληφθεί και κρατείται στις φυλακές Γρεβενών.