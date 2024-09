Αποσύρεται από την υποκριτική η πρωταγωνίστρια του Misery, Κάθι Μπέιτς

Τα σχέδιά της να αποσυρθεί από την υποκριτική ανακοίνωσε η ηθοποιός Κάθι Μπέιτς, δύο εβδομάδες πριν από τη συμμετοχή της σε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη σειρά «Matlock» του CBS.

Η σταρ, που έγινε γνωστή από την ταινία της δεκαετίας του 1990, Misery, κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου του Στίβεν Κινγκ, επιβεβαίωσε ότι σχεδιάζει να αποσυρθεί σε συνέντευξή της στους New York Times.

«Αυτός είναι ο τελευταίος μου χορός», είπε για τη νέα σειρά που είναι reboot του δράματος της δεκαετίας του '80.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίστηκε στις σειρές American Horror Story, Two And A Half Men, Six Feet Under, The Office και Disjointed.

Για τον ρόλο της ως νοσοκόμα Άνι Γουίλκς στην ταινία Misery κέρδισε Χρυσή Σφαίρα καθώς και Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου. Απέσπασε δεύτερη Χρυσή Σφαίρα όταν υποδύθηκε τη μάνατζερ του Τζέι Λένο, Έλεν Κάσνικ στο The Late Shift.

Η Μπέιτς μεγάλωσε στο Μέμφις και αργότερα σπούδασε θέατρο στο Πανεπιστήμιο Southern Methodist στο Ντάλας. Το 1970 μετακόμισε στη Νέα Υόρκη, όπου έκανε περίεργες δουλειές και ταυτόχρονα εμφανιζόταν στο θέατρο σε δεύτερους ρόλους.

Το 1971 εμφανίστηκε στην πρώτη αμερικανική ταινία του γεννημένου στην Τσεχία σκηνοθέτη Μίλος Φόρμαν Taking Off.

Η υποκριτική «ήταν το μόνο πράγμα που είχα ποτέ» τόνισε η ηθοποιός.

«Έγινε η ζωή μου. Μερικές φορές ζηλεύω που έχω αυτό το ταλέντο. Γιατί δεν μπορώ να το συγκρατήσω και θέλω απλώς τη ζωή μου» σημείωσε.