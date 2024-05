Longest unbeaten runs in Premier League history:



◎ 56 - Sol Campbell (2002-2004)

◎ 48 - Thierry Henry (2003-2004)

◎ 48 - Kolo Toure (2003-2004)

◉ 48 - Rodri (2023-)



Rodri equals two of the invincibles. 🤝 pic.twitter.com/r0nUa7btU3