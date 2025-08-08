Attica Bank: Ενδιαφέρον για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Το ενδιαφέρον για την απόκτηση της HSBC Μάλτας επιβεβαίωσε η Attica Bank, μετά από δημοσίευμα στον τοπικό Τύπο ότι η ελληνική τράπεζα έχει υποβάλει προσφορά για την εξαγορά των μετοχών της HSBC Μάλτας. Στην ανακοίνωση της η Attica Bank αναφέρει:

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών.

Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης».