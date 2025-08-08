Επιχειρήσεις Attica Bank Μάλτα

Attica Bank: Ενδιαφέρον για την απόκτηση της HSBC Μάλτας

Με ανακοίνωση της προς το Χρηματιστήριο η διοίκηση της Attica Bank επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για την απόκτηση των μετοχών της HSBC στην Μάλτα.

Caption
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το ενδιαφέρον για την απόκτηση της HSBC Μάλτας επιβεβαίωσε η Attica Bank, μετά από δημοσίευμα στον τοπικό Τύπο ότι η ελληνική τράπεζα έχει υποβάλει προσφορά για την εξαγορά των μετοχών της HSBC Μάλτας. Στην ανακοίνωση της η Attica Bank αναφέρει: 

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων στον Τύπο για την εν εξελίξει διαδικασία πώλησης των μετοχών της HSBC Μάλτας, η Attica Bank επιβεβαιώνει ότι έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην ως άνω διαδικασία και απόκτησης των μετοχών.

Η Τράπεζα θα προβεί σε νεότερη ανακοίνωση σε περίπτωση νέας ουσιώδους εξέλιξης».

Διάβασε περισσότερα

Επιχειρήσεις Attica Bank Μάλτα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader