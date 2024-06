Αυτή η φωτογραφία του φωτορεπόρτερ Αχιλλέα Χήρα κέρδισε το Βραβείo Αριστείας Δημοσιογραφίας 2024

Μία κραυγή οδύνης ενός μαυροφορεμένου άνδρα «ακούγεται» μέσα από μία φωτογραφία. Ακόμη πιο …ηχηρή όμως είναι η σιωπή μιας νεαρής κοπέλας που εμφανίζεται στην ίδια εικόνα.

Πρόκειται για τον θείο και τη σύζυγο του 16χρονου Ρομά, Κώστα Φραγκούλη, που τον αποχαιρετούν για τελευταία φορά την ημέρα της κηδείας του, λίγα 24ωρα μετά τον μοιραίο τραυματισμό του από πυρά αστυνομικού κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο απαθανάτισε με τον φακό του, για λογαριασμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της κηδείας τον Δεκέμβριο του 2022, ο φωτορεπόρτερ Αχιλλέας Χήρας. Η φωτογραφία αυτή απέσπασε βραβείο στον τομέα Φωτορεπορτάζ, στα Βραβεία Αριστείας Δημοσιογραφίας 2024.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος EQUIROM (Equality and Freedom from Discrimination for Roma), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Συμβούλιο της Ευρώπης και υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ήταν «Ηθική αναφορά για τους Ρομά και την καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντιτσιγγανισμού μέσω των ΜΜΕ».

«Αφού πληροφορήθηκα για τον διαγωνισμό, στον οποίο μπορούσα να συμμετάσχω στέλνοντας μία μόνο φωτογραφία, οι επιλογές μου ήταν δύο. Ή να στείλω μία εικόνα που θα προβάλλει κάτι θετικό, κάποιο έθιμο των Ρομά, από ρεπορτάζ που είχα επίσης καλύψει για το ΑΠΕ-ΜΠΕ με τη δημοσιογράφο Νατάσα Καραθάνου ή η συγκεκριμένη φωτογραφία που ήταν πολύ δυνατή και περιγράφει με τον χειρότερο τρόπο τον ρατσισμό που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι», δήλωσε ο Αχιλλέας Χήρας.

«Οπότε αποφάσισα να στείλω τη δεύτερη, γιατί θεώρησα ότι άξιζε να προβληθεί η εικόνα και μαζί της το θέμα αυτής, που είναι τόσο σκληρό», πρόσθεσε.

Οι εικόνες που διεκδίκησαν το βραβείο Φωτορεπορτάζ κρίθηκαν ως προς τη δημιουργικότητα και την αισθητική τους, την αυθεντικότητα, αλλά και τον αντίκτυπό τους, δηλαδή την ικανότητά τους να προκαλούν συναισθήματα και να συμβάλουν στην αλλαγή των αντιλήψεων. «Περισσότερο από το ίδιο το βραβείο, χαίρομαι για το αν η εικόνα μου καταφέρει να προκαλέσει έναν διάλογο για το θέμα της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού», τόνισε ο φωτορεπόρτερ.

Οι κατηγορίες των Βραβείων Αριστείας Δημοσιογραφίας ήταν οι εξής: Βραβείο Φωτορεπορτάζ, Βραβείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, Βραβείο Καλύτερης Συνέντευξης, Βραβείο Topical Concern, καθώς και Ειδικό Βραβείο Νέων Δημοσιογράφων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αχιλλέας Χήρας ήταν ο μόνος νικητής από την Ελλάδα.