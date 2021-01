Όπως μπορείτε να δείτε και στο video που ακολουθεί όλα ξεκίνησαν όταν το ελικόπτερο θέλησε να πλησιάσει το φορτηγό ώστε να εξασφαλίσει μια ακόμα πιο κοντινή λήψη.

Τη στιγμή όμως που το ελικόπτερο ακολουθούσε μια ελεγχόμενα καθοδική πορεία, ένας μικρός αμμόλοφος οδήγησε το φορτηγό μερικά εκατοστά πάνω από το έδαφος με αποτέλεσμα να επέλθει η επαφή.

Ευτυχώς για όλους η σύγκρουση δεν ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, επιτρέποντας στο ελικόπτερο να μείνει στον αέρα και το φορτηγό να συνεχίσει την πορεία του.

I’ve been banging on about no shot being worth risking your life for for years – clearly no one told this helicopter pilot on the @dakar. Very lucky crew indeed

pic.twitter.com/4CLjVRRZuo

— Colin Clark (@voiceofrally) January 16, 2021