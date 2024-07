Αυτά που δεν είπαν στη δεξίωση της Προεδρίας, ο ασυγκράτητος Πολάκης

Όσοι προσπάθησαν το βράδυ της Τετάρτης, στο Προεδρικό Μέγαρο, να «αποσπάσουν» από τον πρωθυπουργό το ποιος θα είναι ο νέος επίτροπος της χώρας, έμειναν στην προσπάθεια.

Κι αυτό γιατί ο πρωθυπουργός, όπως διαπίστωσα «ιδίοις όμμασι», σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων αλλά και άλλων παραγόντων, απαντούσε είτε με ένα χαμόγελο είτε με φράσεις όπως «έχουμε μέρες γιαυτά». Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως ο κ. Μητσοτάκης διέψευσε ότι θα στείλει δυο ονόματα για να διαλέξει η Πρόεδρος της Επιτροπής. «Η κάθε χώρα επιλέγει τον δικό της Επίτροπο», έλεγε και ξαναέλεγε. Φαίνεται πάντως ότι η ανακοίνωση θα γίνει την ερχομένη εβδομάδα και αφού ο πρωθυπουργός γυρίσει από το Παρίσι, όπου θα παραστεί σήμερα στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Στο Παρίσι, πολύ πιθανόν, να έχει και τελευταία συζήτηση για το θέμα (για το χαρτοφυλάκιο που θα πάρει η χώρα δηλαδή) με την πρόεδρο της Επιτροπής. Και κάτι ακόμα. Μια συζήτηση του πρωθυπουργού με τον περιφερειάρχη Α. Τζιτζικώστα, στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, αναζωπύρωσε τις φήμες ότι αυτός θα είναι τελικά ο εκλεκτός της κυβέρνησης για Επίτροπος.

Οι νέοι Γενικοί

Αλλά και για το θέμα των γενικών γραμματέων, η λίστα με τις αλλαγές των οποίων είναι έτοιμη, δεν βγήκε είδηση από το στόμα του πρωθυπουργού, πέραν του «είμαστε έτοιμοι».

Δεν θα πέσω από τα σύννεφα, αν οι αλλαγές ανακοινωθούν σήμερα, που θα λείπει ο πρωθυπουργός, για να γλυτώσει και τίποτα μουρμούρες. Αυτό που μπορώ να πω με αβεβαιότητα που λένε, είναι πως δυο γυναίκες προερχόμενες από τον κεντροαριστερό (για να το πω έτσι) χώρο, μάλλον θα χάσουν την θέση τους, δυο αποτυχόντες βουλευτές θα γίνουν γεν. γραμματείς και ένας ή δυο θα αλλάξουν υπουργείο. Περισσότερα δεν μπόρεσα να μάθω μια και οι Γ. Μυλωνάκης και Θ. Νέζης, που ασχολήθηκαν με το ζήτημα , ως συνήθως, έχουν κλειστό το στόμα τους.

Δραστήρια Κωνσταντοπούλου

Να σας πω και μερικά ακόμα από την δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Η πιο κινητική από τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν η κ. Κωνσταντοπούλου που μιλούσε με όλους και για όλα. Πιο χαμογελαστός ο πρόεδρος του Σύριζα, ο κ. Κασσελάκης, ενώ με μέτρο το χαμόγελο χάριζε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκης. Πιο αμήχανος, θα έλεγα, ήταν ο γραμματέας του ΚΚΕ ο κ. Κουτσούμπας.

Φιλική κουβέντα με τον Αρχηγό

Ο πρωθυπουργός είχε κάποια στιγμή μια τετ-α-τετ , πολύ φιλική, συζήτηση με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον στρατηγό Χούπη. Δεν κατάφερα να ακούσω γιατί γέλαγαν, αλλά αν κρίνω ότι χθες ανακοινώθηκε η επιστολή για την αποδοχή του συμβολαίου για τα αεροσκάφη F-35, υποθέτω ότι ήταν και αυτό ένα θέμα των συζητήσεων τους.

Βερβεσός παντού

Και ένα ακόμα παρασκήνιο από τα της δεξίωσης του Προεδρικού Μεγάρου.

Ορισμένοι, δεν ξεχνούν και την συνδικαλιστική τους ιδιότητα όπου και αν βρίσκονται.

Αναφέρομαι στον Πρόεδρο των δικηγόρων, τον Δημήτρη Βερβεσό, που στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, βρήκε την ευκαιρία, να ενημερώσει τον πρωθυπουργό αλλά και ορισμένους πολιτικούς αρχηγούς για προβλήματα των συνάδελφων του αλλά και άλλων ελευθέρων επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα οι ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομού που τους αφορούν, αλλά και ζητήματα λειτουργίας της δικαιοσύνης. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχει αυτή του η παρέμβαση, ξέρω πάντως ότι πήρε απαντήσεις από μεν κυβερνητικής πλευράς ότι «θα δούμε το θέμα», και από τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης ότι στηρίζουν τα αιτήματα του….

Fashion police η Ακρίτα

Να σας πω και ένα …παρεπόμενο της δεξίωσης. Η βουλευτής του Σύριζα, η κ. Ακρίτα, έκανε κριτική στο ντύσιμο νεαρής κυρίας που κατέβαινε τα σκαλιά του Προεδρικού Μεγάρου, στα social, και μάλιστα αρκετά δεικτικό σχόλιο. Η σxολιαζόμενη ήταν η δημοσιογράφος Κατερίνα Παναγοπούλου, που παρουσιάζει και δελτία ειδήσεων στο ΜΕGΑ. Η κ. Ακρίτα, όταν κατάλαβε ποια είναι αυτή που σχολίασε το έκανε χειρότερο, γιατί είπε πως δεν μπορεί να είναι αντικειμενική όταν επιλέγει για δημόσια εμφάνιση ρούχα της εταιρείας που είχε η σύζυγος του πρωθυπουργού! Προφανώς και δεν χρειάζονται σχόλια….

Ασυγκράτητος Πολάκης

Ρώτησα για το θέμα αυτό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορώ να μεταφέρω όλα όσα μου είπε μια και ορισμένα είτε εμπίπτουν στον νόμο περί τύπου, είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν σεξιστικά. Μεταφέρω μόνον την φράση «καταντήσαμε να απολογούμαστε για τέτοιες δηλώσεις, νεόκοπων συντρόφων»…

Μόνον που αργά το απόγευμα , ο συγκεκριμένος βουλευτής, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει πως θέλει να διορθώσει την δήλωση του για «νεόκοπους συντρόφους που αναγκαζόμαστε να απολογούμαστε». Μα τι έγινε του λέω. Και τότε με ενημέρωσε για τα λεγόμενα του κ. Πολάκη και με πληροφόρησε τα της διαγράφης του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. «Φαίνεται ότι το ψάχνει αυτό εδώ και καιρό, από τότε που ο Κασσελάκης τον έβαλε στον πάγο» μου είπε και μου υπενθύμισε πως και την Τέταρτη είχε κάνει ανάρτηση στα social λέγοντας ότι δεν θα πάει στην δεξίωση και είχε ρίξει και βολές κατά Τσίπρα. Και τώρα, τον ρώτησα, τι θα γίνει με τον Πολάκη. «Δεν πήγαινε άλλο, μου είπε. Δεν κρατιέται ο άνθρωπος. Τουλάχιστον ας τα χρεώνεται ο ίδιος». Όταν τον ρώτησα όμως για το τι θα γίνει αν αρχίσει και λέει διάφορα για τον Κασσελάκη (πράγμα διόλου απίθανο…) δεν μου απάντησε και με χαιρέτησε ευγενικά…..

Έμπλεξε με σκουπίδια

Το άκουσα και αυτό στους κήπους του προεδρικού Μεγάρου, από βουλευτή υποστηρικτή υποψηφίου για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ «ας μαζέψει πρώτα τα σκουπίδια από την Αθήνα ο Χάρης και μετά να έλθει να αναλάβει την προεδρία του κόμματος». Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, που έλεγαν.

Σαν τον Κύρκο

Και κάτι τελευταίο από την δεξίωση στο Προεδρικό. Μόλις τέλειωσε την σύντομη ομιλία της η Πρόεδρος, βουλευτής της ΝΔ, από αυτούς που δηλώνει ευθέως ότι αν προταθεί και πάλι η κ. Σακελλαροπούλου για Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θα την ψηφίσει, με έψαξε να με βρει για να μου πει, εκεί κάτω από την δροσιά των δέντρων του κήπου του Προεδρικού, πως «βλέπεις ότι έχει καταλάβει ότι δεν ξαναβγαίνει». Γιατί του λέω, «μα δεν είδες τι κεντροαριστερή ομιλία έκανε. Σαν να άκουγα τον μακαρίτη τον …Κύρκο, μου είπε».

Και πριν προλάβω να του πω κάτι άλλο συνέχισε λέγοντας «πως να την ψηφίσω, όταν ανάμεσα στα άλλα θυμήθηκε και το ναυάγιο της Πύλου, κάτι που είχαν κάνει παντιέρα κατά της κυβέρνησης και του λιμενικού και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάφοροι δικαιωματιστές, μέχρι που αποδείχθηκε ότι η χώρα μας είχε κάνει περισσότερα από όσα ήταν υποχρεωμένη για το θέμα»…

Ξεπερασμένο αεροδρόμιο

Δεν είναι ότι και το καλύτερο αυτό που συμβαίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, με την αεροπορική επιβατική κίνηση. Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» έχει ξεπεράσει κατά πολύ το capacity της κίνησης, ενώ μόνο για φέτος υπολογίζεται ότι θα δεχθεί μισό εκατομμύριο περισσότερους επισκέπτες από πέρυσι (9,2 εκατομμύρια έναντι 8,7 πέρυσι) και όπως μπορεί τε να καταλάβετε, οι συνθήκες δεν είναι πλέον οι καλύτερες. Κι όλα αυτά ενώ το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα ανοίξει τις πύλες του (και θα «απογειώσει» το capacity) μετά από δύο χρόνια, το 2027. Κάτι που σημαίνει ότι τόσο φέτος, όσο και του χρόνου, ο κεντρικός αερολιμένας της Κρήτης (και δεύτερος στην Ελλάδα) θα πρέπει να διαχειριστεί την κίνηση περίπου ...ως έχει. Και βέβαια η αντικατάσταση κάποιων κλιματιστικών και η αλλαγή ορισμένων ιμάντων για τις αποσκευές, που δρομολογήθηκαν μέσα στον μήνα αυτό, μάλλον δεν επαρκούν για να βελτιώσουν τις συνθήκες.

Χωρίς οικόπεδο

Την ίδια στιγμή, «μπέρδεμα» έχει προκύψει και σε ότι αφορά τους σχεδιασμούς για την μελλοντική αξιοποίηση του χώρου του αεροδρομίου «Καζαντζάκης», όταν θα ανοίξει το Καστέλι. Στην έκταση του αεροδρομίου (για το οποίο κάποιοι έβλεπαν τη δυνατότητα ενός νέου Ελληνικού) ισχυρό λόγο έχει η Πολεμική Αεροπορία, στην οποία φέρεται να ανήκει το μεγαλύτερο μέρος της, ενώ αντίστοιχες θέσεις εγείρει και ο Δήμος Ηρακλείου, που όπως πληροφορούμαι διεκδικεί ένα μικρότερο τμήμα. Όλα αυτά πονοκεφαλιάζουν εντόνως τον Χρήστο Σταϊκούρα, που έφερε και το θέμα μπροστά στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ο υπουργός υποδομών, έχει βάλει μπροστά τη διευκρίνιση των ιδιοκτησιών για να προχωρήσει η αξιοποίηση, αλλά το ξεμπέρδεμα, δεν θα είναι και η πιο εύκολη υπόθεση, εκτιμώ...

Περιουσία της Folli Follie

Σας έχω πει ότι ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχήματα μετά το σκάνδαλο της Folli Follie είναι και η επιβίωση της ίδιας της εταιρείας, μετά την έξωση των Κουτσολιούτσων. Ασχέτως του τι συμβαίνει στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, η εταιρεία, μετά την παρέμβαση της Κεφαλαιαγοράς, την τοποθέτηση νέας διοίκησης και την κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης, παραμένει αντιμέτωπη με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία, όμως αποτελούν μέρος του κεφαλαίου που προβλέπει το σχέδιο. Με δυο λόγια, εάν δεν αποδεσμευτούν τα assets αυτά από την Αρχή για την καταπολέμηση του «Μαύρου Χρήματος», είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί η εξυγίανση. Οπότε και άκουσα προ ημερών, με ενδιαφέρον, την «εξομολόγηση» του επικεφαλής της διοίκησης, Γιώργου Σάμιου, που έφερε τη νέα Folli ζωντανή ως σήμερα, να δηλώνει ότι τα εν λόγω assets, δεν αφορούν περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Κουτσολιούτσου (οπότε και θα έπρεπε να μείνουν δεσμευμένα). Αντίθετα όπως είπε, είναι περιουσία της εταιρείας και είναι «καθαρά», καθώς είχαν αποκτηθεί σε χρόνο πριν από την έναρξη των παράνομων πράξεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της υπόθεσης. Να σας πω τη γνώμη μου. Οι άνθρωποι κάνουν μια υπερπροσπάθεια να κρατήσουν ζωντανή μια εταιρεία και τους εργαζόμενους στη δουλειά τους. Ας μην τους βάζουμε και περεταίρω εμπόδια, εφόσον, όντως πρόκειται για κάτι νόμιμο...

Όσα αξίζουν

Παρασκευή και πάλι και δεν σταματάμε να ψάχνουμε ενδιαφέρουσες ιδέες για έξοδο. Κι όμως υπάρχουν.

Ο Jack Savoretti έρχεται στην Ελλάδα για δυο μοναδικές συναυλίες τον Σεπτέμβριο, σε Αθήνα (20 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού) και Θεσσαλονίκη (Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, Μονή Λαζαριστών). Το Μάιο του 2024 κυκλοφόρησε τη δισκογραφική δουλειά του “Miss Italia” που είναι το πρώτο ιταλόφωνο άλμπουμ του και αποτελεί μια επανασύνδεση του Jack με τις ρίζες του. Θα τον απολαύσουμε ξανά να ερμηνεύει τα νέα του τραγούδια αλλά και τις μεγάλες επιτυχίες του “What More Can I Do”, “Greatest Mistake”, “Love is On The Line”, “Who’s Hurting Who”, “Whiskey Tango”, “Too Much history” αλλά και το διαχρονικό “Senza Una Donna" από την πρόσφατη συνεργασία με τον Zucchero.

Jack Savoretti - "Non Ho Capito Niente" Live:

«Για την Ίμβρο, για τα Παιδιά και τα Σχολεία μας», 29 Σεπτεμβρίου, Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Γιώργος Νταλάρας, Γλυκερία, Μανώλης Μητσιάς, Παντελής Θαλασσινός, Ross Daly, Νίκος Ξυδάκης κι άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και τη Χορωδία της ΕΡΤ ενώνουν τις φωνές τους, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των ελληνικών σχολείων της Ίμβρου.

Μανώλης Μητσιάς & Γιώργος Θεοφάνους - Ό,τι Θέλω Είναι Αυτό:

Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς για μια επετειακή συναυλία, 5 Οκτωβρίου, στο Ηρώδειο. Από τον «Καιρό των Τσιγγάνων» μέχρι το «Underground» και το «Arizona Dream» η μουσική των Βαλκανίων ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς λατρεύει την Ελλάδα κι όπως λέει, «Και μόνο το άκουσμα της λέξης «Ελλάδα» σε κάνει να χαμογελάς από όποιο μέρος του κόσμου και αν είσαι.» Μαζί του θα έχει 20 μουσικούς και συντελεστές, όπως πάντα τη μπάντα του, The Wedding and Funeral Band, καθώς και ένα σύνολο εγχόρδων και χορωδών.

Goran Bregovič and his Wedding and Funeral Orchestra ‘Kalašnjikov: