Αυτά θα προσφέρει ο Νέιθαν Μενσά στον Ολυμπιακό: Η πίστη στον Θεό, το κολλέγιο και ο ερχομός στην Ευρώπη

Σαν κεραυνός εν αιθρία «έσκασε» το απόγευμα της Τετάρτης (11/12) το όνομα του Νέιθαν Μενσά για τον Ολυμπιακό. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τον 26χρονο Γκανέζο ψηλό με συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου και με οψιόν για ακόμα ένα έτος.

Οι άνθρωποι του πειραϊκού συλλόγου «δούλεψαν» αρκετές περιπτώσεις τις τελευταίες ώρες, αλλά κατέληξαν στον πρώην NBAer, ως την καλύτερη επιλογή για αντικαταστάτη του Μόουζες Ράιτ.

Ο παίκτης θα βρίσκεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα, με σκοπό να ξεκινήσει προπονήσεις με το υπόλοιπο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα και να τεθεί υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού.

Ποιος είναι όμως ο Νέιθαν Μενσά και τί πρέπει να περιμένει ο κόσμος του Ολυμπιακού από αυτόν;

Αρχικά, να ξεκαθαρίσουμε, πως ο παίκτης δεν έχει ούτε εμπειρία από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ούτε και από το επαγγελματικό μπάσκετ γενικότερα. Αν και 26 χρονών, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, μόλις πέρυσι ολοκλήρωσε το κολλέγιο του (25 ετών) στο Σαν Ντιέγκο Στέιτ. «Περιζήτητος» από μικρός λόγω των τεράστιων αθλητικών του προσόντων, με ύψος 2,10μ., αλλά άνοιγμα χεριών που αγγίζει τα 2,26μ.

Φυσικά, οι πληροφορίες που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι μηδαμινές, αφού ο παίκτης κατάφερε να καταγράψει ελάχιστες συμμετοχές στο NBA με τη φανέλα των Σάρλοτ Χόρνετς (οι οποίοι δεν τον επέλεξαν μέσω Draft το καλοκαίρι του 2023, αλλά τον κράτησαν μετά τη συμμετοχή στο τότε Summer League), πριν τον παραχωρήσουν στη θυγατρική τους ομάδα στη G League.



Η «πίστη» του Μενσά και τα «πιστεύω» του Μπαρτζώκα

Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ίδιος ο παίκτης, μετά την πρόκριση της κολεγιακής του ομάδας στο Final Four την άνοιξη του 2023, είχε δηλώσει πως θέλει να είναι το λαμπερό φως που θα φέρει τον άνθρωπο κοντά στον Θεό μέσω των σπορ.

«I want to be a shining light to bring people to Jesus through sports».

Ο Ολυμπιακός είχε άμεση ανάγκη από έναν σέντερ για να καλύψει το «κενό» του Μόουζες Ράιτ. Είναι ένα ακόμα... στοίχημα από τα πολλά τα τελευταία χρόνια που έχει κληθεί να πάρει ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην καριέρα του, ιδίως στο κομμάτι των «ψηλών». Με αμυντικά χαρακτηριστικά, έφεση στο ριμπάουντ, αλλά και αδυναμίες στα φάουλ και στο παιχνίδι με πλάτη το καλάθι. Μια αρκετά «ρισκαδόρικη», αλλά ταυτόχρονα και άκρως ενδιαφέρουσα επιλογή που αν... βγει σε βαθμό όσο εκείνη του Μόουζες Ράιτ, οι «ερυθρόλευκοι» μόνο κερδισμένοι θα είναι.

Όλα στο παρκέ λοιπόν!