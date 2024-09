Αυτές είναι οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για να κατακτήσει το Conference League [vid]

🔶 To win the Conference League:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea - 40.6%

🇪🇸 Real Betis - 16.5%

🇮🇹 Fiorentina - 15.7%

🇩🇪 Heidenheim - 5.1%

🇩🇰 FC Copenhagen - 3.8%

🇧🇪 Gent - 3.4%

🇵🇹 Vitória S.C. - 3.3%

🇬🇷 Panathinaikos - 2.6%

🇹🇷 Başakşehir - 1.7%

🇵🇱 Legia Warszawa - 1.2%



(% per @EuroClubIndex) pic.twitter.com/1s3VnqXe0B