Αυτό είναι το τραγούδι που αρνήθηκε να πει η Μελίνα Μερκούρη κι έγινε… παγκόσμια επιτυχία

Η Μελίνα Μερκούρη πολλές φορές είχε απορρίψει προτάσεις που εκ των υστέρων αποδείχτηκαν… καταπληκτικές.



Απέρριψε σύμφωνα με δημοσίευμα καθημερινής εφημερίδας την πρόταση να πρωταγωνιστήσει στην τελευταία ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Η κόμισσα του Χονγκ Κονγκ» όπου θα έπαιζε με τον Μάρλον Μπράντο. Τον ρόλο τελικά πήρε η Σοφία Λόρεν.



Έχασε όμως και μια άλλη μεγάλη ευκαιρία να ερμηνεύσει ένα τραγούδι το οποίο έμελε να γίνει παγκόσμια επιτυχία.

Το 1966 ο Γερμανός μαέστρος και συνθέτης Bert Kaempfert πρότεινε στη Μελίνα Μερκούρη το Strangers in the night καθώς υπέγραφε τη μουσική στη ταινία «Ραντεβού στη Λισσαβόνα» (A Man Could Get Killed) όπου η Μερκούρη πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Τζέιμς Γκάρνερ.



«Δεν πάει με την φωνή μου» φέρεται να επέμεινε η Μελίνα. Στην οργανική του εκδοχή, το κομμάτι υπάρχει στο soundtrack ως Beddy Bye…

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκκωφαντικά απορριπτικός ήταν και ο Frank Sinatra όταν του προτάθηκε να το ερμηνεύσει: «Είναι σκατά… Το χειρότερο τραγούδι που άκουσα ποτέ».



Ωστόσο οι δημιουργοί του είχαν άλλη γνώμη. Τελικά, 11 Απριλίου του 1966 ο Sinatra, ηχογραφούσε τον τραγούδι που θα τον έφερνε ξανά στο Νο1, 11 χρόνια μετά την προηγούμενη φορά του.



Μάλιστα θα παρέμενε στις λίστες επιτυχιών για 15 εβδομάδες. Ανάλογη τύχη είχε και το ομότιτλο άλμπουμ που ακολούθησε.



Αργότερα, το Μάρτη του 1967, τα βραβεία Grammy για το Strangers in the night θα έπεφταν βροχή. Μαζί και οι διεκδικήσεις άλλων δημιουργών για την πατρότητα της μελωδίας… που όμως ποτέ δεν κρίθηκαν, επισήμως, βάσιμες.



Σαν σήμερα 6 Μαρτίου: Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μελίνα Μερκούρη

Σαν σήμερα, η Μελίνα Μερκούρη έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κληροδότημα στον ελληνικό πολιτισμό, την τέχνη και την πολιτική.

Στις 6 Μαρτίου 1994, η Ελλάδα βυθίστηκε στο πένθος για τη γυναίκα που αγωνίστηκε με πάθος για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στον κινηματογράφο και το θέατρο.

Ήταν μια εμβληματική φυσιογνωμία που συνδύασε το ταλέντο της με την πολιτική δράση. Πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως «Στέλλα» και «Ποτέ την Κυριακή», κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση. Όμως, δεν αρκέστηκε στην τέχνη.

Ως υπουργός Πολιτισμού στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, εργάστηκε ακούραστα για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.