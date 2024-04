Το Freetips247 εστιάζει τις προβλέψεις του στην αποψινή επαναληπτική αναμέτρηση για ταπροημιτελικά του Champions League, ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Ρεάλ Μαδρίτης με Bet Builder για όλα τα γούστα.

Μετά το εκπληκτικό πρώτο παιχνίδι στην Μαδρίτη το οποίο έληξε 3-3, οι προσδοκίες για ανάλογο θέαμα και στη ρεβάνς είναι μεγάλες.



Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα άνοιξε το σκορ μόλις στο 2΄ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπερνάρντο Σίλβα. Η Ρεάλ μέσα σε 15 λεπτά γύρισε το ματς χάρη σε αυτογκόλ του Ρούμπεν Ντίας και γκολ του Ροντρίγκο, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα με τέρματα των Φόντεν (66') και Γκβάρντιολ (71'), προτού ο Βαλβέρδε διαμορφώσει το τελικό 3-3 στο 79'!

Με καλή ψυχολογία η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, καθώς εκμεταλλεύτηκε τα στραβοπατήματατων Λίβερπουλ και Άρσεναλ συντρίβοντας με 5-1 την Λούτον. Έτσι βρίσκεται μόνη στην κορυφή της Premier League έχοντας διαφορά δύο βαθμών σε σχέση με τους τους «κόκκινους», αλλά και τους «κανονιέρηδες».

Από την άλλη πλευρά η Ρεάλ Μαδρίτης έκαμψε το εμπόδιο της Μαγιόρκα εκτός έδρας (0-1) χάρη σε γκολ του Τσουαμενί στο 48΄.

Έτσι συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στη La Liga έχοντας 8 βαθμούς περισσότερους σε σχέση με την Μπαρτσελόνα. Πλήγμα συνιστά από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης, η απουσία του χαφ Ορελιέν Τσουαμενί λόγω καρτών, με τους Νάτσο και Μιλιτάο να διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Θα επιλέξουμε το G/G στη μεγάλη αναμέτρηση του Μάντσεστερ, το οποίο, όπως φάνηκε και από την εικόνα των δύο αντιπάλων στο πρώτο ματς είναι αρκετά πιθανό να επανεμφανιστεί. Επίσης θα στηρίξουμε τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός μπορεί στο πρώτο παιχνίδι να μην σκόραρε, όμως έχει την κλάση για να κρίνει τέτοιους είδους ματς διαψεύδοντας εκείνους που θεωρούν πως είναι απών από μεγάλες αναμετρήσεις.

Τρίτη επιλογή μας το ενδεχόμενο να σκοράρει η Ρεάλ Μαδρίτης περισσότερα από ένα γκολ κάτι που έδειξε και στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» πως μπορεί να πετύχει εκμεταλλευόμενη τα κενά στην άμυνα της Σίτι. Η απόδοση στο 3.00 προκαλεί!

Κλείνουμε την τετράδα του Bet Builder με την επιλογή του Over 3.5 κίτρινων καρτών, η οποία σε τόσο κρίσιμο ματς φαντάζει προφανής προκειμένου να ανεβάσουμε την συνολική απόδοση.



Freetips247.com Επιλογές

22.00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

 G/G (1.62)

 Να σκοράρει Χάαλαντ (1.80)

 ΡεάλΜαδρίτης Over 1.5 γκολ (3.00)

 Σύνολο καρτών Over 3.5 (1.26)

Βρείτε καθημερινά προγνωστικά, έξυπνα ειδικά στοιχήματα, πλούσια θεματολογία και

έτοιμα δελτία στοιχήματος στο https://www.freetips247.com/el/.