CFDA Awards 2024: Η Κάιλι Τζένερ και πολλοί celebrities στο glam fashion event της Νέας Υόρκης

Στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκαν χθες - Δευτέρα 28 Οκτωβρίου - τα CFDA Awards 2024... ένας θεσμός που αναδεικνύει τους σπουδαιότερους Αμερικανούς σχεδιαστές μόδας. Παρουσιάστρια της βραδιάς, η Cynthia Erivo που εμφανίστηκε φορώντας μια ευφάνταστη custom made gown της Gap με υπογραφή Zac Posen.

(Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Οι celebrities που κέρδισαν τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους ουκ ολίγοι και μάλιστα πολλοί από αυτούς τίμησαν τους σχεδιαστές φορώντας δημιουργίες τους. Η Κέιτι Χολμς επέλεξε μια δημιουργία της Carolina Herrera.

Η Μπλέικ Λάιβλι συνόδευσε τον σχεδιαστή Michael Kors -και φόρεσε δημιουργία του- ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο «Positive Change Award».

(Photo by TheStewartofNY/FilmMagic)

Ανάμεσα στους νικητές και η Rachel Scott της Diotima που πήρε το βραβείο «American Womenswear Designer of the Year», τo αντίστοιχο βραβείο «American Menswear Designer of the Year» κέρδισε ο Willy Chavarria, ο Raul Lopez του οίκου Luar πήρε το βραβείο «American Accessory Designer of the Year», ενώ η Anna Wintour παρουσίασε την Annie Leibovitz και της έδωσε το βραβείο «Media Award in honor of Eugenia Sheppard». «International Designer of the Year» ανακηρύχθηκε ο Daniel Roseberry, creative director του οίκου Schiaparelli.

Η Paris Hilton με φόρεμα δια χειρός Oscar De La Renta.

Εντυπωσιακή και η Winnie Harlow με δημιουργία Kate Barton.

Η Kylie Jenner με Jean Paul Gaultier.