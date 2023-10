«Χαμός» έξω απ' το ξενοδοχείο της ΑΕΚ στην Τρίπολη - Αποθέωση από τον κόσμο

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης. Οι φίλοι της «Ένωσης» φρόντισαν να πάνε στο ξενοδοχείο που έμεινε η αποστολή της ομάδας.

Με τον δικό τους τρόπο, αποθέωσαν τους παίκτες και τον Αλμέιδα, με σκοπό να τους μπουστάρουν το ηθικό, για να πάρουν το διπλό στην Τρίπολη.

Δείτε το βίντεο:

So much support from our people ⚫️🟡#astaek #aekfc #aekfcseason2023_2024 #slgr pic.twitter.com/RJsFEwl0Io