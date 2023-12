Χαμός στα social με τη γούνα της Κένταλ Τζένερ: «Είσαι ντυμένη με αίματα»

Χάος προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εμφάνιση της Κένταλ Τζένερ στην οποία φορούσε μια αληθινή γούνα αξίας 27.000 δολαρίων.

Συγκεκριμένα, η Kendall Jenner κατακρίθηκε έντονα από τους θαυμαστές επειδή φορούσε ένα αληθινό γούνινο παλτό στα πρόσφατα στιγμιότυπα που ανήρτησε στο Instagram από το Άσπεν του Κολοράντο.

Το 28χρονο μοντέλο μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες την περασμένη Τρίτη 19 Δεκεμβρίου, στις οποίες την είδαμε να φοράει ένα τρίχρωμο γούνινο παλτό Phoebe Philo (που είναι πρόβειο ή από αρνί) αξίας 27.000 δολαρίων.

Ωστόσο, πολλοί θαυμαστές δεν εντυπωσιάστηκαν και ήταν επικριτικοί απέναντι στην σταρ του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» επειδή φορούσε αληθινή και όχι ψεύτικη γούνα, παρόλο που είναι γνωστή ως φιλόζωη και ισόβια ιππέας.

Ένας σχολιαστής χαρακτήρισε την Jenner και την επιλογή της στο ντύσιμό της «κακή» και ρώτησε: «Πόσα αθώα ΖΩΑ ΠΕΘΑΝΑΝ για να δημοσιεύσει ηλίθιες φωτογραφίες με duck face;»

Ένα άλλο άτομο είπε στην Kendall - που πρόσφατα χώρισε από τον ράπερ Bad Bunny - «Είσαι ντυμένη με αίματα».

Τα σχόλια συνέχισαν να κατακλύζουν, με κάποιον άλλο να προσθέτει: «Τα γούνινα παλτά είναι ο θάνατος των ζώων», «πώς μπορείς να φορέσεις αληθινή γούνα; Ντροπή», πρόσθεσε ένας άλλος. «Μετατρέπεται σε μια αναίσθητη κοπέλα που κυκλοφορεί με σφαγμένα ζώα στο δέρμα της για μόδα. Ελπίζω να αισθάνεστε καλά για αυτό».

Το μοντέλο, το οποίο απολαμβάνει ένα εορταστικό ταξίδι στο Άσπεν μαζί με στενούς φίλους της, όπως τη Hailey και τον Justin Bieber, έκανε επίδειξη της γούνας της, ενώ παράλληλα άδραξε την ευκαιρία να διαφημίσει και μια τεκίλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες, η Kendall Jenner και ο Bad Bunny έγινε γνωστό ότι αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στη ζωή. Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, όταν εθεάθησαν σε διπλό ραντεβού με τη Hailey Bieber και τον σύζυγό της. Μια πηγή είχε αναφέρει εκείνη την περίοδο πως τους γνώρισαν φιλικά τους πρόσωπα μετά τη μετεγκατάσταση του ράπερ στο Λος Άντζελες.