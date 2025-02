Champions League: Ποιες ομάδες έχουν περάσει στους «16» - Τα πιθανά «ζευγάρια» στην επόμενη φάση

🔥 Wild night of football in the Champions League!



Four teams secured R16:



▪️Club Brugge 🇧🇪 to play Lille 🇫🇷/Aston Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



▪️Feyenoord 🇳🇱 to play Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿/Inter 🇮🇹



▪️Bayern 🇩🇪 to play Atletico M. 🇪🇸/B. Leverkusen 🇩🇪



▪️Benfica 🇵🇹 to play Liverpool 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿/Barcelona 🇪🇸 pic.twitter.com/Osqc8nTilw