Χάρι Στάιλς: Ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι μουσικός σε ολόκληρο τον πλανήτη - Ποιους άφησε πίσω του

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε την περιοδεία του «Love on Tour» πριν από δύο χρόνια και δεν έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ μετά το «Harry's House» το 2022, ο Χάρι Στάιλς είναι από τους καλλιτέχνες που έχει φανατικούς και πιστούς θαυμαστές. Σύμφωνα με την φετινή δημοσκόπηση του περιοδικού People η οποία συγκέντρωσε σχεδόν 350.000 ψήφους ο σταρ κατέλαβε για άλλη μια φορά την κορυφή ως «ο πιο σέξι μουσικός σε ολόκληρο τον πλανήτη». Για τον τίτλο ο διάσημος Βρετανός σταρ κονταροχτυπήθηκε με τους Shaboozey, Zach Bryan και Role Model.

«Ο Χάρι Στάιλς ξέρει ήδη ότι η νίκη έχει γλυκιά γεύση (εξάλλου, έχει κερδίσει σε αυτήν την κατηγορία πολλές φορές στο παρελθόν), αλλά φέτος ήταν ακόμα πιο απολαυστική», έγραψε το People μέσω του Billboard.

Λίγες ημέρες πριν την επίσημη αποκάλυψη «για τον πιο σέξι άνδρα εν ζωή» στις 12 Νοεμβρίου, το People ανέφερε ότι η φετινή ψηφοφορία «με τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέχρι τώρα» περιελάμβανε έντονη κινητικότητα από θαυμαστές και συγγενείς, επιθετικά βίντεο αλλά και διασημότητες που αυτο-ορίστηκαν ως υποψήφιοι.

Ο Joe Jonas κατέκτησε τον τίτλο «Makes BRAT Look Sexiest» ενώ ο πρωταγωνιστής του «The Bear» και της επερχόμενης βιογραφικής ταινίας του Bruce Springsteen «Deliver Me From Nowhere», Jeremy Allen White απέσπασε το βραβείο «Sexiest Tattoos», αφήνοντας πίσω τον Post Malone και τον Bad Bunny. Τα διάσημα αδέλφια Kelce κέρδισαν εύκολα το «Sexiest Podcast Host» έναντι του Penn Bedgley (Podcrushed) και του Josh Peck (Good Guys).

Στην κατηγορία «Ο πιο σέξι μπαμπάς για πρώτη φορά» ανακηρύχθηκε ο γοητευτικός πρωταγωνιστής του «Twilight», Robert Pattinson αφήνοντας πίσω τους Justin Bieber και Maluma.