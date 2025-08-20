Χιλιάδες κουνούπια αφέθηκαν μέσω drones στη Χαβάη - Πώς αναμένεται να βοηθήσουν

Δεκάδες βιοδιασπώμενες κάψουλες έπεσαν τον Ιούνιο με drone πάνω από τα δάση της Χαβάης. Καθεμιά από αυτές περιείχε περίπου 1.000 κουνούπια.

Προφανώς μια τέτοια κίνηση γεννά απορίες. Δεν ήταν απλά κουνούπια. Ήταν αρσενικά κουνούπια που δεν τσιμπάνε, εκτρεφόμενα σε εργαστήριο, τα οποία έφεραν ένα κοινό βακτήριο που έχει ως αποτέλεσμα τα αυγά να μην εκκολάπτονται όταν τα αρσενικά ζευγαρώνουν με θηλυκά της άγριας φύσης.

Η προσδοκία είναι ότι θα βοηθήσουν στον έλεγχο του πληθυσμού των κουνουπιών εισβολέων του αρχιπελάγους, ο οποίος αποδεκατίζει τους αυτόχθονες πληθυσμούς πουλιών, όπως τα σπάνια χαβανέζικα honeycreepers.

Τα πουλιά, τα οποία είναι βασικοί επικονιαστές και διασκορπιστές σπόρων και παίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στην χαβανέζικη κουλτούρα, βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Κάποτε υπήρχαν περισσότερα από 50 γνωστά είδη honeycreepers στη Χαβάη, αλλά σήμερα έχουν απομείνει μόνο 17, τα περισσότερα από τα οποία είναι απειλούμενα με εξαφάνιση.

Πέρυσι, το 'akikiki, ένα μικρό γκρίζο πουλί, εξαφανίστηκε ουσιαστικά από το φυσικό του περιβάλλον, ενώ εκτιμάται ότι έχουν απομείνει λιγότερα από 100 από τα κιτρινοπράσινα 'akeke'e.

Η ανάπτυξη και η αποψίλωση των δασών έχουν επηρεάσει την κατάσταση, αλλά σύμφωνα με τον Δρ Chris Farmer, διευθυντή του προγράμματος της Χαβάης για την American Bird Conservancy (ABC), η «υπαρξιακή απειλή» είναι η ελονοσία των πτηνών, η οποία μεταδίδεται από τα κουνούπια.

Πώς έφτασαν στη Χαβάη

Τα έντομα δεν είναι ενδημικά στη Χαβάη, αλλά αναφέρθηκαν για πρώτη φορά το 1826, πιθανώς μεταφέρθηκαν ακούσια από φαλαινοθηρικά σκάφη. «Προκάλεσαν κύματα εξαφάνισης», λέει ο Farmer, καθώς πολλά ενδημικά πουλιά, όπως τα honeycreepers, δεν είχαν καμία αντίσταση στην ασθένεια.

Δεδομένου ότι τα κουνούπια ευδοκιμούν στα θερμότερα τροπικά ενδιαιτήματα στα χαμηλά υψόμετρα των νησιών της Χαβάης, τα εναπομείναντα honeycreepers βρήκαν καταφύγιο ψηλότερα στα βουνά νησιών όπως το Μάουι και το Καουάι, εξηγεί.

Τώρα, αυτό αλλάζει.

«Με την κλιματική αλλαγή βλέπουμε υψηλότερες θερμοκρασίες και παρακολουθούμε τα κουνούπια να ανεβαίνουν στα βουνά», λέει. «(Σε μέρη όπως το Καουάι) βλέπουμε τον πληθυσμό των πουλιών να μειώνεται δραματικά».

«Είναι μια συνεχής πορεία των κουνουπιών που ανεβαίνουν όσο το επιτρέπουν οι θερμοκρασίες και τα πουλιά ωθούνται όλο και πιο ψηλά μέχρι να μην υπάρχει πλέον βιότοπος στον οποίο μπορούν να επιβιώσουν.

«Αν δεν σπάσουμε αυτόν τον κύκλο, θα χάσουμε τα πουλιά honeycreepers», προσθέτει.

Στην αναζήτηση μιας λύσης

Οι περιβαλλοντολόγοι αναζητούν μια λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των κουνουπιών και την παροχή μιας σανίδας σωτηρίας στα πουλιά honeycreepers. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των κουνουπιών σε κλίμακα τοπίου είναι δύσκολη, λέει ο Farmer, ο οποίος εξηγεί ότι η χρήση φυτοφαρμάκων, για παράδειγμα, θα έβλαπτε επίσης τους αυτόχθονες πληθυσμούς εντόμων, όπως οι λιβελούλες και οι μύγες των φρούτων, που είναι ζωτικής σημασίας για τα οικοσυστήματα.

Επειδή τα κουνούπια αποτελούν επίσης τεράστια απειλή για την ανθρώπινη υγεία, μεταδίδοντας μεταξύ άλλων την ελονοσία, τον δάγκειο πυρετό και τον ιό Ζίκα, οι επιστήμονες μελετούν το πρόβλημα εδώ και δεκαετίες, προτείνοντας διάφορες λύσεις, όπως η τεχνική των ακατάλληλων εντόμων (IIT).

Αυτή περιλαμβάνει την απελευθέρωση αρσενικών κουνουπιών που φέρουν ένα στέλεχος φυσικών βακτηρίων που ονομάζεται Wolbachia, το οποίο προκαλεί μη βιώσιμα αυγά όταν ζευγαρώνουν με θηλυκά της άγριας φύσης. Με την πάροδο του χρόνου, με επαναλαμβανόμενες απελευθερώσεις, ο πληθυσμός της άγριας φύσης θα πρέπει να μειωθεί ως αποτέλεσμα.