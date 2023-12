Ο Μπράιαν Τανάκα, χορογράφος και χορευτής, επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες του χωρισμού του με τη Μαράια Κάρεϊ. «Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε και οι καλλιτεχνικές συνεργασίες είναι χαραγμένες στην καρδιά μου για πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 40χρονος καλλιτέχνης δήλωσε ότι ο χωρισμός ήταν φιλικός και ότι η 54χρονη Κάρεϊ και τα "απίστευτα παιδιά" της είχαν "εμπλουτίσει" τη ζωή του "με τρόπους που οι λέξεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν".

«Με ανάμεικτα συναισθήματα, μοιράζομαι αυτή την προσωπική στιγμή σχετικά με τον φιλικό χωρισμό μου με τη Μαράια Κάρεϊ μετά από επτά εξαιρετικά χρόνια», έγραψε σε μήνυμα που μοιράστηκε με τους 239.000 ακολούθους του στο Instagram.

«Η απόφασή μας να ξεκινήσουμε σε διαφορετικά μονοπάτια είναι αμοιβαία και καθώς πλοηγούμαστε σε αυτά τα ξεχωριστά ταξίδια, το κάνουμε με βαθύ σεβασμό και αίσθηση ευγνωμοσύνης για τον ανεκτίμητο χρόνο που μοιραστήκαμε. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε και οι καλλιτεχνικές συνεργασίες θα μείνουν χαραγμένες στην καρδιά μου για πάντα», συνέχισε ο Τανάκα.

«Περιμένω με ανυπομονησία να συνεχίσω το ταξίδι μου, γνωρίζοντας ότι το πάθος μου για την έμπνευση, τον χορό και τις δημιουργικές τέχνες θα αντηχεί στα κεφάλαια που θα ξεδιπλωθούν", κατέληξε ο χορογράφος και χορευτής.



Ο Τανάκα και η Καρεϊ γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στην περιοδεία της 54χρονης τραγουδίστριας «The Adventures Of Mimi» το 2006 ως χορευτής. Αργότερα εκείνη παντρεύτηκε τον Αμερικανό τηλεοπτικό αστέρα και κωμικό Νικ Κάνον, τον πατέρα των δίδυμων παιδιών της που σήμερα είναι 12 ετών, πριν χωρίσουν το 2014.



Η τραγουδίστρια του πασίγνωστου «All I Want For Christmas Is You» επιβεβαίωσε για πρώτη φορά τη σχέση της με τον Τανάκα το 2017.



Οι εικασίες για τον χωρισμό τους ξεκίνησαν τον Νοέμβριο, όταν οι θαυμαστές της παρατήρησαν ότι ο Τανάκα δεν ακολούθησε την Κάρεϊ στην περιοδεία της «Merry Christmas One And All», ενώ, η ίδια δεν έχει ακόμα σχολιάσει δημοσίως τον χωρισμό.