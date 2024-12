Χριστούγεννα: Πρεμιέρα σήμερα (12/12) για το εορταστικό ωράριο - Πώς θα λειτουργούν τα μαγαζιά

Τη δική του πρεμιέρα κάνει σήμερα, Πέμπτη (12/11) το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων ενόψει των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η Αθήνα και ο Πειραιάς ανοίγουν πρώτοι την αυλαία, για να πάρει τη σκυτάλη στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη, που μπαίνει και αυτή στο κλίμα των γιορτών, υιοθετώντας το ειδικό ωράριο από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο θα είναι 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ τις καθημερινές, ενώ τις τρεις Κυριακές που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά θα δέχονται πελάτες από τις 11:00 έως τις 18:00. Οι Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα είναι στις 15 Δεκεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου και 29 Δεκεμβρίου.

Το εορταστικό ωράριο για την περίοδο των Χριστουγέννων που ξεκινά σήμερα, θα ισχύσει μέχρι την τελευταία ημέρα του έτους. Από την Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 2025, επανέρχεται το ωράριο που ακολουθείται από τα καταστήματα που ανήκουν στην εμβέλεια των κατά τόπους Εμπορικών Συλλόγων Λεκανοπεδίου Αττικής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το ωράριο θα ισχύσει μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Το εορταστικό ωράριο

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο 2024 – 2025:

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 11:00-18:00

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 11:00-18:00

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου ΑΡΓΙΑ

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 11:00-18:00

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 09:00-21:00

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 09:00-18:00

Τετάρτη 1 Ιανουαρίου ΑΡΓΙΑ

Πέμπτη 2 Ιανουαρίου ΚΛΕΙΣΤΑ

Το ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Από το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της Θεσσαλονίκης για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2024, σύμφωνα με το οποίο τις Κυριακές 15, 22 και 29 οι έμποροι θα μπορούν να σηκώσουν ...ρολά από το πρωί μέχρι και τις 18.00.

Συγκεκριμένα, όπως επισήμανε σε ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις Κυριακές 15 και 22 Δεκεμβρίου, οι καταστηματάρχες θα μπορούν εφόσον το επιθυμούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις του από τις 11 το πρωί μέχρι και τις έξι το απόγευμα, ενώ στις 29/12 έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν ρολά μία ώρα νωρίτερα, ήτοι στις 10 το πρωί.

Το διάστημα από τις 16/12 έως και τις 20/12, τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη θα λειτουργούν από τις 10 το πρωί μέχρι και τις εννέα το βράδυ, ενώ στις 21/12 θα κλείσουν τρεις ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 18.00.

Παραμονή των Χριστουγέννων 24/12 και της Πρωτοχρονιάς 31/12, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις δέκα το πρωί μέχρι και τις έξι το απόγευμα, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.

Ανήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ κατεβασμένα θα έχουν τα ρολά τους στις 26/12 και ο ΕΣΘ προτείνει το ίδιο να συμβεί και στις 2/12.

Τι ισχύει την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου με ανοιχτά μαγαζιά και σούπερ μάρκετ

Το ωράριο καταστημάτων

Σημειώνεται πως τα εμπορικά κέντρα, μεγάλες αλυσίδες όπως Zara κλπ, Attica, Mall και λοιπά, θα είναι ανοιχτά στις 15 του μήνα όπως και τις επόμενες Κυριακές.

Έτσι, εμπορικά καταστήματα στην Ερμού και σε άλλες αγορές θα λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο 11:00-18:00, ενώ τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά για περισσότερες ώρες, από τις 11:00 έως τις 20:00.

Τα εμπορικά κέντρα λειτουργούν ως εξής:

The Mall Athens: 11:00-20:00

Athens Metro Mall: 11:00-20:00

Golden Hall: 11:00-20:00

Designer Outlet Athens (McArthurGlen): 11:00-20:00

Attica: 11:00-20:00

Notos: 11:00-20:00

Riverwest: 11:00-20:00

IKEA: 11:00-20:00

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ανακοινώσει ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Κυριακή. Συνήθως, όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market και Μασούτης, επιλέγουν να παραμείνουν κλειστές αυτήν την ημέρα ενώ ανοικτ;ew θα μείνουν τις δύο τελευταίες Κυριακές πριν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Εξαιρέσεις αποτελούν για τον Σκλαβενίτη το υπερμάρκετ στο εκπτωτικό πάρκο McArthurGlen στα Σπάτα και για τον Μασούτη το κατάστημα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», το οποίο θα είναι ανοιχτό από τις 07:00 έως τις 23:00.



Ωστόσο, ορισμένα μικρότερα ή εξειδικευμένα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, προσφέροντας επιλογές στους καταναλωτές:



OK Market: Τα καταστήματα αυτής της αλυσίδας συνήθως λειτουργούν τις Κυριακές, αλλά το ακριβές ωράριο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.



AB Shop & Go: Αυτά τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 08:00 έως τις 23:00.



Επιπλέον, πολλά καταστήματα της αλυσίδας LIDL θα είναι ανοιχτά, με ωράρια που ενδέχεται να διαφέρουν: κάποια από τις 11:00 έως τις 20:00 και άλλα από τις 11:00 έως τις 18:00. Συνιστάται να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της αλυσίδας και, πληκτρολογώντας την περιοχή που σας ενδιαφέρει, να ενημερωθείτε για το ακριβές ωράριο λειτουργίας του καταστήματο