Χρυσός Χορηγός του Delphi Economic Forum ΙΧ η Volvo

Η Volvo Car Hellas είναι Χρυσός Χορηγός του Delphi Economic Forum ΙΧ και συμμετέχει ενεργά στη συζήτηση για τη Μεγάλη Μετάβαση.

Στις πολύπλευρες μεταβάσεις που συντελούνται στον σημερινό κόσμο εστιάζει το Delphi Economic Forum ΙΧ (9ο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών) που πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 13 Απριλίου. Την έναρξη των εργασιών του θα κηρύξει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υπό την αιγίδα της οποίας τελεί το συνέδριο.

Το φετινό φόρουμ συγκεντρώνει στην εμβληματική πόλη των Δελφών περισσότερους από 3.500 συνέδρους και 1.000 ομιλητές από 70 χώρες. Προσωπικότητες της εγχώριας και διεθνούς πολιτικής σκηνής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, διαπρεπείς επιχειρηματίες, οικονομολόγοι και μέλη σημαντικών διεθνών ιδρυμάτων και δεξαμενών σκέψης θα πάρουν μέρος στις συζητήσεις που διεξάγονται σε έξι θεματικούς πυλώνες: Γεωπολιτική, Πλανήτης, Βιώσιμη Οικονομία και Χρηματοπιστωτικός τομέας, Μέλλον, Εκπαίδευση και Άνθρωποι.

Η Volvo Car Hellas, Χρυσός Χορηγός του Φόρουμ και αποκλειστικός πάροχος μετακινήσεων, διαθέτει φέτος μία εκτεταμένη σειρά από ηλεκτροκίνητα μοντέλα για τις μετακινήσεις των συνέδρων. Ανάμεσά τους το EX30, το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό, μικρό SUV της Volvo, το οποίο με το απέριττο design, τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και την κορυφαία αυτονομία αποτελεί το ιδανικό μέσο για τις μετακινήσεις προς, αλλά και πέριξ των Δελφών. Συμβολίζοντας τον εν εξελίξει μετασχηματισμό της σουηδικής εταιρείας, εναρμονίζεται πλήρως με το πνεύμα και το κεντρικό θέμα του Φόρουμ, τη «Μεγάλη Μετάβαση».

Πραγματοποιώντας ήδη τη δική της Μεγάλη Μετάβαση, με άξονες την ηλεκτροκίνηση, την κλιματική ουδετερότητα και την κυκλική επιχειρηματική λειτουργία, η Volvo έχει να συνεισφέρει την εμπειρία και το παράδειγμά της στις ομιλίες του συνεδρίου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της συζήτησης «Electrifying the way to a sustainable planet», που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 11 Απριλίου (11:00 π.μ., στην Αίθουσα Ιάνθη του ξενοδοχείου Αμαλία), η Διοικητική Ομαάδα της Volvo Car Hellas θα συνοψίσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει για τις επιχειρήσεις η βιώσιμη κινητικότητα.

Στη συζήτηση που θα είναι ανοιχτή σε όποιον επιθυμεί να παρευρεθεί, τα στελέχη της Volvo Car Hellas θα αναδείξουν μεταξύ άλλων τη σημασία του εξηλεκτρισμού των εταιρικών στόλων και θα αναλύσουν τα οφέλη που απορρέουν από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα.