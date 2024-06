Coldplay: Απόψε το μεγάλο ραντεβού στο ΟΑΚΑ - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι Coldplay έρχονται απόψε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ελληνικό κοινό θα ζήσει την εμπειρία του sold out υπερθεάματος «Music of the spheres».

Οι διοργανωτές ενημερώνουν με χάρτες και πληροφορίες για όσα μπορείτε να έχετε μαζί σας – δεν επιτρέπονται backpacks, πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης, γυάλινα ή μεταλλικά παγούρια και μπουκάλια κ.α.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00. Η Αντωνία Καούρη θα εμφανιστεί στη σκηνή κατά τις 19:00 και μία ώρα αργότερα θα ακολουθήσει η Maisie Peters. Οι Coldplay θα ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ κατά τις 21:15.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΡΕΝΑΣ, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του Ολυμπιακού Σταδίου (Είσοδος Κύμης, Είσοδος Ειρήνης, Είσοδος Αρτέμιδος, Είσοδος Ιασώ, Είσοδος Πεζογέφυρας) ΕΚΤΟΣ από τις πύλες της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ. Ακολουθώντας τη σήμανση οι κάτοχοι εισιτηρίων θα οδηγηθούν στην είσοδο της Αρένας.

Οι οδηγίες και ο χάρτης

Ακολουθώντας τη σήμανση, οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα οδηγηθούν στις Εισόδους Καθήμενων 1, 2, 8 και 12 (βλ. πινέζες του χάρτη).

Η Είσοδος Καθήμενων 1, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. πράσινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες PA, PB, 25,26,28,29,30, 31,32,33,34,35.

Η Είσοδος Καθήμενων 2, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κόκκινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 1,2,3,4, 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. μωβ πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 6,7,8,9,10.

H Είσοδος Καθήμενων 12, όπως εμφανίζεται στον χάρτη (βλ. κίτρινη πινέζα), εξυπηρετεί τις Θύρες 11,12,13.

Υπάρχουν δύο ελεύθερα Parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο. Κύμης (βλ. «P»).

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΜΕΑ και των ΣΥΝΟΔΩΝ τους, έχουν δυνατότητα πρόσβασης ΜΟΝΟ από την ΠΥΛΗ Β της Λεωφόρου ΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ.

Χρήσιμες πληροφορίες

Δεν επιτρέπεται σε κανένα σημείο του σταδίου η χρήση πλαστικών μιας χρήσης.

Δεν φέρνουμε μαζί μας γυάλινα ή μεταλλικά παγούρια και μπουκάλια.

Δεν έχουμε μαζί μας backpacks και μεγάλες τσάντες.

Επιτρέπονται τσαντάκια “χιαστί”, “μπανάνες” και τσάντες μεγέθους σελίδας χαρτιού Α4 (30cm X 21cm).

Επιτρέπονται επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια, το οποία μπορούμε να γεμίζουμε από τις βρύσες πόσιμου νερού που θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία.

Έχουμε το εισιτήριο στο κινητό μας και αποφεύγουμε τις εκτυπώσεις.

Χρησιμοποιούμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο ή και ηλεκτρικά πατίνια και αποφεύγουμε το αυτοκίνητο.

Τα LED wristbands (βραχιολάκια) επιστρέφονται μετά το τέλος της συναυλίας.

Στα Bar της αρένας το κοινό θα εξυπηρετείται με τη χρήση POS.