Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν χιλιάδες θαυμαστές του βρετανικού συγκροτήματος των Coldplay τη διπλή sold out συναυλία στις 8 και 9 Ιουνίου στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας«Music of the Spheres» στο ΟΑΚΑ.

Τα εισιτήρια και για τις δυο συναυλίες έγιναν ανάρπαστα από τον Απρίλιο του 2023 (μέσα σε μόλις λίγες ώρες). Η αγωνία κορυφώθηκε όταν, πριν από λίγους μήνες, ήταν αμφίβολο εάν μπορούσε να φιλοξενηθεί το μεγαλειώδες σόου στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Μαρούσι λόγω του προβλήματος στατικότητας που εμφάνισε το στέγαστρο. Ωστόσο τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και η συναυλία θα διεξαχθεί χωρίς πρόβλημα.

Κινητική πίστα στην αρένα

Γνωστοί για την περιβαλλοντική τους ευαισθησία, οι Coldplay με σύνθημά τους το μότο «Χορεύουμε και ποδηλατούμε, βοηθάμε στην παραγωγή ενέργειας» έχουν ζητήσει την κατασκευή μιας κινητικής πίστας η οποία θα τοποθετηθεί στην αρένα. Οι φανς που θα χορεύουν ξέφρενα παράλληλα θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια.

Σε ανάρτηση που έκαναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι Coldaplay ανακοίνωσαν ότι κατά τα δύο πρώτα χρόνια της περιοδείας κατάφεραν να μειώθει το ανθρακικό αποτύπωμα κατά 59%.

Οι οδηγίες των Coldplay στους φανς

Μέσω της εταιρείας παραγωγής High Priority έχουν εκδοθεί οδηγίες για τις δύο διαφορετικές συναυλίες στο ΟΑΚΑ.

Βιωσιμότητα

Μειώνουμε το ανθρακικό αποτύπωμα.

Μειώνουμε τη χρήση πλαστικού μιας χρήσης και συμβάλλουμε στη ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων.

Παίρνουμε μαζί το επαναχρησιμοποιήσιμο παγούρι μας και το γεμίζουμε από τις βρύσες πόσιμου νερού που θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία.

Δεν φέρνουμε μαζί μας γυάλινα ή μεταλλικά παγούρια και μπουκάλια.

Δεν έχουμε μαζί μας backpacks και μεγάλες τσάντες. Επιτρέπονται τσαντάκια «χιαστί», «μπανάνες» και τσάντες μεγέθους σελίδας χαρτιού Α4 (30cm X 20cm).

Έχουμε το εισιτήριο στο κινητό μας και αποφεύγουμε τις εκτυπώσεις.

Χρησιμοποιούμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο ή και ηλεκτρικά πατίνια και αποφεύγουμε το αυτοκίνητο.

Αν δεν γίνεται διαφορετικά, μοιραζόμαστε την διαδρομή με φίλους.

Χορεύουμε και ποδηλατούμε. Βοηθάμε στην παραγωγή ενέργειας.

Στην αρένα θα υπάρχει ήδη κινητική πίστα όπου μπορούμε να χορεύουμε, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια.

Επίσης, θα υπάρχουν στατικά ποδήλατα που θα ηλεκτροδοτούν τη συναυλία.

Στα Bar της αρένας το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο με τη χρήση POS.

Προσβασιμότητα

Βοηθάμε στην ευκολότερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση για τα άτομα με οπτική, ακουστική και κινητική αναπηρία.

Θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος στις κερκίδες του σταδίου.

Κωφά και βαρήκοα άτομα θα έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν τις δονήσεις της μουσικής, μέσω των Subpacks -ηλεκτρικών γιλέκων- τα οποία θα τους προσφερθούν δωρεάν.

Κατά τη διάρκεια του live θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική και τη διεθνή νοηματική γλώσσα.

Πριν την έναρξη της συναυλίας, θα πραγματοποιηθεί touch Tour.

Τυφλ@ ή άτομα με μειωμένη όραση θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια απτική ξενάγηση τόσο στη σκηνή όσο και στο backstage.

Σε μία από τις πιο κεντρικές εισόδους του σταδίου, θα λειτουργεί ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος.

Ένα άνετο, ήσυχο δωμάτιο, στο οποίο όποι@ θέλει, μπορεί εκεί να ηρεμεί και να απομονωθεί από ήχους και πολυκοσμία.

Συμπεριληπτικότητα