Στην Αθήνα ξανά οι Il Volo - Πού και πότε θα κάνουν συναυλία

Μόλις έναν χρόνο μετά την πολύ επιτυχημένη εμφάνισή τους στο κατάμεστο Ηρώδειο τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι τρεις Ιταλοί τενόροι επιστρέφουν στην Ελλάδα κρατώντας την υπόσχεση που έδωσαν στο ελληνικό κοινό.

Οι τρεις νεαροί τραγουδιστές που έγιναν ευρέως γνωστοί από τη συμμετοχή τους στη Eurovision το 2015 με το ερωτικό τραγούδι "Grande Amore" είναι ιδιαίτερα αγαπητοί στην Ελλάδα. Η νέα τους συναυλία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου, στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και διατίθεται από την More.com

Ποιοι είναι οι Il Volo

To συγκρότημα αποτελείται από τους Piero Barone, Ignazio Boschetto και τον Gianluca Ginoble.

Το 2009, οι τρεις νεαροί τενόροι διαγωνίστηκαν στον ιταλικό τηλεοπτικό διαγωνισμό τραγουδιού «Ti lascio una canzone», που μεταδόθηκε από το Rai 1. Ο μάνατζερ Roberto Cenci, συνέλαβε την ιδέα να δημιουργήσει ένα συγκρότημα παρόμοιο με τους The Three Tenors ( Plácido Domingo , José Carreras και Luciano Pavarotti ).

Τότε, ο Ιταλός τραγουδιστής-τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός Tony Renis τους ανακάλυψε τυχαίακαι εντυπωσιάστηκε από τις φωνητικές τους ικανότητες. Τότε τους ανέλαβε επαγγελματικά ο παραγωγός Michele Torpedine ο οποίος χρίστηκε ο επίσημος μάνατζερ τους.

Το συγκρότημα αρχικά ονομάστηκε «I Tre Tenorini», αλλά αργότερα το όνομά τους άλλαξε στο «The Tryo». Με αυτό το όνομα, το 2010 το συγκρότημα συμμετείχε στο φιλανθρωπικό σινγκλ " We Are the World 25 for Haiti ", ένα ριμέικ του τραγουδιού επιτυχίας του 1985 " We Are the World ".

Τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους, ερμήνευσαν επίσης τα τραγούδια "Granada " και "Un amore così grande" για τη βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας κατά τη διάρκεια του 60ου Μουσικού Φεστιβάλ του Σαν Ρέμο. Στα τέλη του 2010, το όνομά τους άλλαξε τελικά σε "Il Volo" όπως είναι γνωστοί πλέον παγκοσμίως.

Το ομώνυμο άλμπουμ IL VOLO (2010), έγινε πλατινένιο και μπήκε στο Top Ten του Billboard των ΗΠΑ. Εμφανίστηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικανικές τηλεοπτικές εκπομπές και ήταν παρόντες με τη Unicef στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για παιδιά στο The Horn of Africa.