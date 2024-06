To flash.gr σας πάει στους Coldplay - Δείτε τι πρέπει να κάνετε

Με μεγάλη ανυπομονησία περιμένουν οι χιλιάδες θαυμαστές του βρετανικού συγκροτήματος των Coldplay τη διπλή sold out συναυλία στις 8 και 9 Ιουνίου στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας«Music of the Spheres» στο ΟΑΚΑ.

Τα εισιτήρια και για τις δυο συναυλίες έγιναν ανάρπαστα από πολύ νωρίς και μέσα σε λίγες ώρες, τον Απρίλιο του 2023. Μαζί με το «θρίλερ» της αποκατάστασης του σταδίου λόγω του προβλήματος στατικότητας που εμφανίστηκε στο στέγαστρο Καλατράβα, η συναυλία του διάσημου συγκροτήματος έχει γίνει viral.

Tα εμπόδια ξεπεράστηκαν και η συναυλία θα διεξαχθεί κανονικά το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου, με το ελληνικό κοινό να αναζητά έστω και τελευταία στιγμή ένα εισιτήριο.

Το flash.gr εξασφάλισε για εσάς μια διπλή πρόσκληση για να δείτε ζωντανά το απόλυτο μουσικό evnet του καλοκαιριού!

Τί πρέπει να κάνετε

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμός τα βήματα είναι απλά:

Follow τη σελίδα του flash.gr στο Facebook

Like στο post

Tag στα σχόλια, τον φίλο/η που θέλεις να πάρεις μαζί σου

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 7/6/2024

Ο/η τυχερός/ή θα ειδοποιηθεί στα σχόλια για τον τρόπο που θα παραλάβει την πρόσκληση.

Δείτε τους όρους του διαγωνισμού