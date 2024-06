Το flash.gr σας πάει στην απονομή των MAD VMA 2024 - Δείτε τι πρέπει να κάνετε

Τα Μad Video Music Awards 2024 έρχονται για 21η χρονιά, στο TAE KWON DO, την Τετάρτη 19 Ιουνίου.

Το flash,gr σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς.

Τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ, είναι ο μεγαλύτερος μουσικός θεσμός στην Ελλάδα. Φέτος, η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), ενώ το The VMA Village Festival ανοίγει τις πόρτες του από την Τρίτη 18 Ιουνίου, στον εξωτερικό χώρο του Tae Kwon Do, με μια σειρά μοναδικών εμπεριών για το κοινό, και μια μοναδική συναυλία Pre-show.

Τί πρέπει να κάνετε

Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό και να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για την απονομή των MAD VMA 2024, ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα:

Follow τη σελίδα του flash.gr στο Facebook

Like στο post

Tag στα σχόλια, τον φίλο/η που θέλεις να πάρεις μαζί σου

Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη 18/6/2024

Ο/η τυχερός/ή θα ειδοποιηθεί στα σχόλια για τον τρόπο που θα παραλάβει την πρόσκληση.

Δείτε τους όρους του διαγωνισμού