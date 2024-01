Combo bet, σημείο και αμφισκόρ από Ιταλία

Τριάδα από το γεμάτο πρόγραμμα της Serie A θα προτείνει σήμερα, Σάββατο 6 Ιανουαρίου, στους αναγνώστες του το Freetips247.com με σημεία και γκολ σε απόδοση 8.11.

Ίντερ - Βερόνα (1 & Under 3.5)

Αναζητώντας το στέμμα των «πρωταθλητών χειμώνα», η Ίντερ υποδέχεται την Βερόνα καθώς ολοκληρώνει το πρώτο μισό της σεζόν της, στη Serie A το Σάββατο. Ένας βαθμός στο Σαν Σίρο θα επέτρεπε στην Ίντερ να βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από 19 αγώνες, αλλά οι Νερατζούρι δεν θα θέλουν να δείξουν κανένα έλεος απέναντι στους φιλοξενούμενους που απειλούνται με υποβιβασμό.

H Ίντερ, αναμφίβολα, είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος. Μετά τη γκέλα με την Τζένοα θέλει να επανέλθει στις νίκες μέσα στην έδρα της. Θα συνδυάσουμε τη νίκη με το Under 3.5, μιας και σε εννέα ματς οι νερατζούρι έχουν 3.1 γκολ μέσο όρο. Μάλιστα, οι τέσσερις τελευταίες τους εντός έδρας νίκες έχουν μόνο ένα Over 3.5 στη νίκη επί της Ουντινέζε με 4-0. Θα επιλέξουμε τον άσο σε συνδυασμό με το Under 3.5.

Λέτσε - Κάλιαρι (G/G)

Αμφότερες έχουν ισχυρό κίνητρο. Από τη μία η Λέτσε θέλει να ανέβει κι άλλο στο πρώτο μισό του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη η Κάλιαρι, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση της ζώνης του υποβιβασμού, με θετικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιθανό να βγει από τις θέσεις που οδηγούν στην Serie B. Σίγουρα, δεν αναμένεται να δούμε πολύ ανοιχτό ματς, αλλά αμφότερες θα κυνηγήσουν τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν. Θα επιλέξουμε το G/G στην αναμέτρηση.

Σασουόλο - Φιορεντίνα (2)

Έχοντας ανεβεί στην πρώτη τετράδα της Serie A, η Φιορεντίνα στοχεύει να διατηρήσει τη θέση της το Σάββατο, όταν επισκέπτεται την Σασουόλο. Ένα σερί τεσσάρων νικών σε πέντε ματς έχει ανεβάσει τους «Βίολα» βαθμολογικά, ενώ οι οικοδεσπότες εμπλέκονται σε μια μάχη ενάντια στον υποβιβασμό.

Χωρίς νίκη στα τελευταία έξι ματς η Σασουόλο, η οποία βρίσκεται σε άκρως αντίθετη αγωνιστική πορεία με την Φιορεντίνα. Οι φιλοξενούμενοι μετρούν 8 ματς αήττητοι - σε όλες τις διοργανώσεις -, παίζοντας κόντρα στην δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος (33 γκολ). Με νίκη θα παραμείνει στην τετράδα του βαθμολογικού πίνακα η ομάδα της Φλωρεντίας. Θα επιλέξουμε το διπλό στην αναμέτρηση!

H πρόταση του Freetips247.com

6/1 -- 13.30 | Ίντερ - Βερόνα 1 & Under 3.5 (Απόδοση 1.98)

6/1 -- 19.00 | Λέτσε - Κάλιαρι G/G (Απόδοση 1.88)

6/1 -- 21.45 | Σασουόλο - Φιορεντίνα 2 (Απόδοση 2.18)

