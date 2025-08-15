Conference League: Σάλος στην Πολωνία για πανό Ισραηλινών οπαδών με αναφορά στο 1939

Καταιγισμό αντιδράσεων προκάλεσε στην Πολωνία η ανάρτηση πανό με το σύνθημα «Δολοφόνοι από το 1939» από μερίδα οπαδών της Μακάμπι Χάιφα, στη διάρκεια του αγώνα με τη Ρακόφ Τσεστοχόβα για το Conference League. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας για λόγους ασφαλείας, όμως το μήνυμα που εμφανίστηκε στις εξέδρες σκίασε το ποδοσφαιρικό κομμάτι.

Ο Καρόλ Ναβρόκι, ιστορικός και (πρώην) επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης της Πολωνίας, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, τονίζοντας ότι προσβάλλει τη μνήμη των Πολωνών πολιτών που δολοφονήθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσά τους περίπου τρία εκατομμύρια Εβραίοι. Στην ίδια γραμμή, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι έκανε λόγο για «αντιπολωνισμό» και «σκανδαλώδη διαστρέβλωση της ιστορίας», ζητώντας αυστηρή καταδίκη.

Από την πλευρά της, η πρεσβεία του Ισραήλ στη Βαρσοβία αποδοκίμασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στα γήπεδα και δεν εκφράζουν τη μεγάλη πλειονότητα των Ισραηλινών φιλάθλων.

Η ιστορική μνήμη παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στην Πολωνία, χώρα που βίωσε τη ναζιστική κατοχή και τεράστιες απώλειες: σχεδόν ολόκληρος ο τότε εβραϊκός πληθυσμός εξοντώθηκε, ενώ άλλα τρία εκατομμύρια μη Εβραίοι πολίτες σκοτώθηκαν την ίδια περίοδο.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Ρακόφ επικράτησε 2-0 και, χάρη στην ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα, εξασφάλισε την πρόκριση με συνολικό αποτέλεσμα 2-1.