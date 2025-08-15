Conference League: Σάλος στην Πολωνία για πανό Ισραηλινών οπαδών με αναφορά στο 1939
Πανό των οπαδών της Μακάμπι Χάιφα με μήνυμα «Δολοφόνοι από το 1939» προκάλεσε πολιτικές και όχι μόνο αντιδράσεις.
Καταιγισμό αντιδράσεων προκάλεσε στην Πολωνία η ανάρτηση πανό με το σύνθημα «Δολοφόνοι από το 1939» από μερίδα οπαδών της Μακάμπι Χάιφα, στη διάρκεια του αγώνα με τη Ρακόφ Τσεστοχόβα για το Conference League. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας για λόγους ασφαλείας, όμως το μήνυμα που εμφανίστηκε στις εξέδρες σκίασε το ποδοσφαιρικό κομμάτι.
Ο Καρόλ Ναβρόκι, ιστορικός και (πρώην) επικεφαλής του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης της Πολωνίας, καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια, τονίζοντας ότι προσβάλλει τη μνήμη των Πολωνών πολιτών που δολοφονήθηκαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάμεσά τους περίπου τρία εκατομμύρια Εβραίοι. Στην ίδια γραμμή, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι έκανε λόγο για «αντιπολωνισμό» και «σκανδαλώδη διαστρέβλωση της ιστορίας», ζητώντας αυστηρή καταδίκη.
Από την πλευρά της, η πρεσβεία του Ισραήλ στη Βαρσοβία αποδοκίμασε το περιστατικό, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στα γήπεδα και δεν εκφράζουν τη μεγάλη πλειονότητα των Ισραηλινών φιλάθλων.
Η ιστορική μνήμη παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη στην Πολωνία, χώρα που βίωσε τη ναζιστική κατοχή και τεράστιες απώλειες: σχεδόν ολόκληρος ο τότε εβραϊκός πληθυσμός εξοντώθηκε, ενώ άλλα τρία εκατομμύρια μη Εβραίοι πολίτες σκοτώθηκαν την ίδια περίοδο.
Στο αγωνιστικό σκέλος, η Ρακόφ επικράτησε 2-0 και, χάρη στην ανατροπή του σκορ του πρώτου αγώνα, εξασφάλισε την πρόκριση με συνολικό αποτέλεσμα 2-1.