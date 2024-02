Couple goals: Τι φόρεσαν αγαπημένα ζευγάρια της showbiz αυτή την εβδομάδα

Όταν τα ζευγάρια της showbiz αποφασίζουν να κάνουν μια δημόσια έξοδο, συχνά τραβούν τα βλέμματα και σχολιάζονται τόσο για τις στυλιστικές τους επιλογές, οσο και για το κατά πόσο ταιριάζουν μεταξύ τους. Αυτήν την εβδομάδα, λοιπόν, αρκετοι ήταν εκείνοι που αποφάσισαν να βγουν έξω με το έταιρον τους ήμισυ και εμείς αποφασίσαμε να διαλέξουμε τις εμφανίσεις που μας έκαναν εντύπωση, άλλοτε καλή και άλλοτε... λιγότερο καλή.

Μπέττυ Μαγγίρα – Δημήτρης Μάζης

Πηγή: Ndp

Η Μπέττυ Μαγγίρα και ο σύζυγός της Δημήτρης Μάζης είναι οι απόλυτοι νικητές της εβδομάδας, αφού εκείνη με υπέρκομψη Baby pink τουαλέτα και εκείνος με ζιβάγκο, ημίπλατο και κασκόλ, έμοιαζαν σαν να έχουν βγει από περιοδικό μόδας.

Φοίβος - Αμαλία Καντερέ

Πηγή: Ndp

Το less is more ταιριάζει απόλυτα σε αυτό το ζευγάρι που είναι διαχρονικό τόσο στην αγάπη του όσο και στο στυλ του. Η Αμαλία Καντερέ με μαύρο παντελονι και Lingerie σε συνδιασμό με σικ πλεκτή ζακέτα και ο Φοίβος με all time classic δερμάτινο τζάκετ ήταν πολύ απλοί και ταιριαστοί.

Σταματίνα Τσιμτσιλή - Θέμης Σοφός

Πηγή: Ndp

Ένα απο τα πιο κομψά ζευγάρια της εβδομάδας ήταν και ο Θέμης Σοφός και με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Εκείνη με στενό μαύρο φόρεμα που έφτανε κατω απο τα γόνατα, συνδυσμένο με πεδιλα και δερμάτινο τζάκετ ριγμένο στους ώμους και εκείνος με κλασσικό μπλε σκούρο κοστούμι.

Ελεονόρα Ζουγανελη - Νικος Συρίγος.

Πηγή: Ndp

Οι στυλιστικές επιλογές αυτού του ζευγαριού μάλλον δεν ενθουσίασαν. Η Ελεονορα Ζουγανέλη, έκανε κάποιες υπερβολές τόσο στο μακιγιάζ όσο και στις λαμε λεπτομέρειες, ενώ το σφιχτά δεμένο κασκόλ του Νίκου Συρίγου χαλούσε την κατά τα άλλα πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή σακακιού.