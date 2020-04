Grateful Dead: Το εν λόγω streaming γίνεται στο πλαίσιο της σειράς «Shakedown Stream» του συγκροτήματος και, πριν από το show, ο υπεύθυνος του αρχείου της μπάντας, David Lemieux και ο ιστορικός Gary Lambert θα συζητήσουν με τον δημοσιογράφο για θέματα μουσικής Jesse Jarnow.

«Όταν οι Grateful Dead έκαναν ένα μεγάλο διάλειμμα το φθινόπωρο του 1992, η επιστροφή τους τον Δεκέμβριο ήταν θριαμβευτική. Ανανέωση ενέργειας, έμπνευση και ενθουσιασμός, που έλειπαν από κάποια show του πρώτου μισού του 1992. Τα show του Δεκεμβρίου ακολούθησε μια θαυμάσια ανοιξιάτικη τουρνέ το 1993 και πολλά πρώτης ποιότητας show τον Ιούνιο» επεσήμανε, σε ανακοίνωση, ο Lemieux.

«Σ’ εκείνη την εξαιρετική τουρνέ, οι Dead επέστρεψαν στο Buckeye για τέταρτη φορά (προηγουμένως είχαν παίξει εκεί το 1988, 1991 και 1992) και έδωσαν μια καταπληκτική βραδιά που ευτυχώς καταγράφηκε σε βίντεο» πρόσθεσε. «Η λίστα τραγουδιών περιλάμβανε υπέροχες ερμηνείες παλαιότερων, κλασικών τραγουδιών των Dead, όπως τα «Jack Straw», «Eyes of the World», «Uncle John’s Band» και «Playing in the Band», μαζί με τρία από τα πιο καινούργια τραγούδια: τα «Lazy River Road», «So Many Roads» και «Corrina». Προσθέστε σε όλα αυτά ένα σπάνιο «Foolish Heart» και μια διπλή δόση Bob Dylan – τον συνδυασμό «Just Like Tom Thumb’s Blues>When I Paint My Masterpiece», που έπαιξαν για μοναδική φορά – και έχετε ένα από τα καλύτερα show μια σπουδαίας χρονιάς».

Στις πρώτες δύο εβδομάδες της σειράς «Shakedown Stream», στις οποίες παρουσιάζονται πλάνα από συναυλίες των Dead που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα ή δίνονται για πρώτη φορά, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 35.000 δολάρια για διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν στο σημερινό streaming προορίζονται για το Sweet Relief Musicians Fund.