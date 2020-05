«Άθενς Ντράιβ – Ιν»: Τα drive-in σινεμά που μεσουρανούσαν τη δεκαετία του ’50 και του ’60 έχουν αρχίσει να επιστρέφουν λόγω του κορονοϊου και των νέων κανόνων κοινωνικής απόστασης σε διάφορες πόλεις του κόσμου.

Σύμφωνα με τη σελίδα «Αθενς Ντράιβ-Ιν», η Αθήνα είναι έτοιμη αποκτήσει σε λίγες μέρες το πρώτο της drive-in (ή αλλιώς «κινηματογράφο αυτοκινήτων») μετά από δεκαετίες. Στη σελίδα που εμφανίστηκε σήμερα στο Διαδίκτυο υπάρχει μόνο ένα countdown που μετρά αντίστροφα 18 μέρες (μέχρι την 1η Ιουνίου, ημέρα που, όπως έχει ανακοινωθεί, θα επιτραπεί η λειτουργία των θερινών κινηματογράφων) και έτσι προανήγγειλε το άνοιγμα ενός υπαίθριου σινεμά για αυτοκίνητα με το όνομα «Αθενς Ντράιβ-Ιν». Η σελίδα καλεί το κοινό να καταχωρήσει τα στοιχεία του για να εξασφαλίσει μια από τις πρώτες θέσεις στον κινηματογράφο.

Έτσι, λίγη ώρα αργότερα, ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως το drive-in θα λάβει μέρος στην Γλυφάδα δίνοντας περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η ανάρτηση από τον Δήμαρχο Γλυφάδας

Έρχεται.

Το πρώτο drive in θερινό Φεστιβάλ Γλυφάδας !

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν σταματούν στη Γλυφάδα το φετινό καλοκαίρι λόγω κορονοϊού.

Ετοιμάζουμε θερινό φεστιβάλ, με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε χώρο ασφαλή και ελεγχόμενο.

Στο Γκολφ Γλυφάδας, λοιπόν, αναβιώνουμε μια παλιά, παραδοσιακή «συνταγή»:

Το drive in !

Με τους θεατές μέσα στο αυτοκίνητο, με ασφάλεια, με αποστάσεις.

Στη μοναδική όαση πρασίνου της Αττικής, σε ειδικό χώρο, χωρίς κανένα πρόβλημα για τη λειτουργία του γηπέδου και χωρίς καμία όχληση για τους περιοίκους, η νοσταλγία του drive in επιστρέφει.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος η είσοδος θα είναι δωρεάν και αντί εισιτηρίου θα συγκεντρώσουμε τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές μας δομές.

Δεν θα αποκαλύψω περισσότερα ακόμα… Το καλοκαίρι φέτος στη Γλυφάδα, όμως, θα έχει συναυλίες, σινεμά και θέατρο, με το drive in Φεστιβάλ του Δήμου μας.

Αναμείνατε !

#glyfadasummerfestival2020

#menoumestoaftokinito

#menoumeasfaleis