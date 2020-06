Η κιθάρα του θρυλικού τραγουδιστή των Nirvana, πωλήθηκε χθες Σάββατο σε δημοπρασία του οίκου Julien’s. Την αγόρασε ο αυστραλός επιχειρηματίας Πίτερ Φρίντμαν, ιδρυτής της εταιρείας Røde Microphones. Η κιθάρα, Martin D-18E, είχε τροποποιηθεί καθώς ο Κερτ Κομπέιν ήταν αριστερόχειρας. Πρόκειται για ένα σπάνιο μοντέλο, με μόλις 302 αντίγραφα, το οποίο κατασκευάστηκε από την αμερικανική εταιρεία μουσικών οργάνων Martin. Η συγκεκριμένη κατασκευάστηκε το 1953.

Ο διευθυντής του οίκου δημοπρασιών, Ντάρεν Τζούλιεν, δήλωσε πως “αυτή η σημαντική κιθάρα έχει κερδίσει τη δίκαιη θέση της στην ιστορία του ροκ ως το όργανο που έπαιζε ένας από τους πιο σημαντικούς μουσικούς και προσωπικότητα του ροκ σε μια από τις πλέον αξιομνημόνευτες ζωντανές εμφανίσεις όλων των εποχών”. Ο αγοραστής δήλωσε πως θα εκθέσει την κιθάρα σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.

Με την κιθάρα, πωλήθηκε και η θήκη της. Πάνω της ο Κομπέιν είχε τοποθετήσει ένα διαφημιστικό του άλμπουμ Fell the Darkness του συγκροτήματος Poison Idea. Μέσα στη θήκη υπάρχει ένα πακέτο χορδών για την κιθάρα, τρεις πένες και ένα σουέντ σακουλάκι για ναρκωτικά, με ένα μικρό, ασημένιο κουτάλι, ένα πιρούνι και ένα μαχαίρι”, σύμφωνα με τον οίκο.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain’s guitar used with Nirvana’s MTV Unplugged!

Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn!

#Auction #JuliensAuctions #RockNRoll #KurtCobain #Nirvana #WorldRecord pic.twitter.com/ZbNg13yUHu

