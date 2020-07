Υπήρξε συνιδρυτής των σπουδαίων Fleetwood Mac, όμως οι προσωπικοί του δαίμονες δεν του επέτρεψαν να κάνει την καριέρα που του άξιζε. Την είδηση του θανάτου ανακοίνωσαν εκπρόσωποι της οικογένειας δηλώνοντας ότι «με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Peter Green, ο οποίος πέθανε ήσυχα στον ύπνο του». Γεννημένος στο ανατολικό Λονδίνο, ο Peter Green, ήταν ήδη γνωστός στους blues και rock κύκλους της Βρετανίας από τη συμμετοχή του στους John Mayall’s Bluesbreakers (αντικαθιστώντας τον Eric Clapton), όταν ίδρυσε τους Fleetwood Mac το 1967 μαζί με τον ντράμερ Mick Fleetwood.

Οι δυο τους έπεισαν τον John McVie να αναλάβει χρέη μπασίστα στην μπάντα και η σούπερ τριάδα των βρετανικών blues δημιουργήθηκε. Ο «μύθος» μάλιστα θέλει τον Peter Green να δηλώνει σε συνέντευξή του ότι «πάντα ήξερα πως κάποια στιγμή θα άφηνα την μπάντα και για τον λόγο αυτό τους άφησα να την ονομάσουν από τα επώνυμά τους Fleetwood Mac.

O Πίτερ Γκριν και οι Fleetwood Mac

Υπό την καθοδήγηση του Peter Green, σε κιθάρα και φωνητικά, οι Fleetwood Mac έγιναν μία από τις καλύτερες blues μπάντες εκείνης της περιόδου, κυκλοφόρησαν τρεις πετυχημένους δίσκους και έγραψαν εκπληκτικά τραγούδια όπως τα Oh Well, Black Magic Woman (το οποίο αργότερα ο Santana μετέτρεψε σε παγκόσμια επιτυχία), Albatross, Rattlesnake Shake, Coming Your Way, Jumping At Shadows.

Η μπάντα έγινε ξακουστή για τις live εμφανίσεις της και ο Peter Green θεωρούνταν ήδη ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες της τότε σκηνής, με πολλούς να τον βάζουν δίπλα σε τέρατα όπως ο Eric Clapton και ο Jimi Hendrix.

Tα ψυχολογικά προβλήματα του Γκριν

Το 1970 ο Green, ο οποίος αντιμετώπιζε σημαντικά ψυχολογικά προβλήματα, εγκατέλειψε τους Fleetwood Mac για να περάσει τα επόμενα χρόνια παλεύοντας με τη σχιζοφρένεια, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αναγκάστηκε να νοσηλευτεί.

Η ιστορία θέλει τον Peter Green να έχει σοβαρά προβλήματα από μικρή ηλικία, τα οποία, όμως, μεγεθύνθηκαν από τη χρήση ψυχότροπων ουσιών.

Οι παλιοί του συνοδοιπόροι στους Fleetwood Mac συνέχισαν την καριέρα τους κινούμενοι σε πιο pop δρόμους και έγιναν ένα από τα συγκροτήματα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Peter Green άρχισε να βρίσκει σταθερότητα στη ζωή του και σιγά σιγά επανεμφανίστηκε στα μουσικά δρώμενα με κυκλοφορίες album και ζωντανές εμφανίσεις, όμως δεν αισθάνθηκε ποτέ ξανά τόσο άνετα ώστε να πραγματοποιήσει μεγαλύτερη καριέρα. Ακόμη κι έτσι έγραψε μερικά από τα καλύτερά του τραγούδια όπως το Slabo Day.

Το 1998 πήρε τη θέση του στο Rock & Roll Hall of Fame μαζί με άλλα μέλη των Fleetwood Mac από διάφορες περιόδους της μπάντας.

Μόλις πριν από μερικούς μήνες, τον Φεβρουάριο οι Fleetwood Mac μαζί με άλλους διάσημους καλλιτέχνες όπως ο David Gilmour (Pink Floyd) και ο Billy Gibbons (ZZ Top) πραγματοποίησαν συναυλία προς τιμή του Peter Green στο London Palladium.