Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 104 ετών άφησε η εμβληματική ηθοποιός Ολίβια Ντε Χάβιλαντ. Ήταν μία από τις τελευταίες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ και η μόνη σταρ που ζούσε από το καστ του «Όσα παίρνει ο Άνεμος». Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Βρετανίδα ηθοποιός βραβεύτηκε με δύο Όσκαρ για τις ερμηνείες της στις ταινίες «To Each His Own» (1946) και «The Heiress» (1949). Στην ταινία «Όσα παίρνει ο Άνεμος» είχε ενσαρκώσει την ηρωίδα Μέλανι Χάμιλτον -ρόλος με τον οποίο έγινε πασίγνωστη και για τον οποίον είχε επίσης προταθεί για Όσκαρ, όπως και για τις ερμηνείες της στα φιλμ «The Snake Pit» και «Hold Back the Dawn».

Πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στις ταινίες Κάπτεν Μπλαντ του 1935, Ρομπέν των δασών του 1938. Η αντιπαλότητα με την αδελφή της και πασίγνωστη ηθοποιό Τζόαν Φοντέιν αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στο χώρο του Χόλιγουντ για χρόνια.

Η κατά κόσμο Ολίβια Μαίρη Ντε Χάβιλαντ γεννήθηκε στο Τόκιο από Βρετανούς γονείς, τον δικηγόρο Ουόλτερ Ντε Χάβιλαντ και την ηθοποιό Λίλιαν Αυγούστα Ρουζ. Οι γονείς της χώρισαν όταν αυτή ήταν τριών ετών και μεταφέρθηκε με τη μητέρα της και την αδελφή της Τζόαν στην Σαρατόγκα της Καλιφόρνια. Οι δυο αδελφές είχαν κακές σχέσεις από μικρές κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωσή τους από το 1975.

Στα 18 της η Ντε Χάβιλαντ, ακόμη φοιτήτρια στη δραματική σχολή επιλέχθηκε να ερμηνεύσει το ρόλο της Έρμια στο «Όνειρο Θερινής Νυκτός του Σαίξπηρ» που ανέβαινε εκείνη την περίοδο σ’ ένα θέατρο της Καλιφόρνια. Την ίδια χρονιά η εταιρεία παραγωγής Warner Bros χρηματοδότησε τη μεταφορά του θεατρικού στη μεγάλη οθόνη κι η Ντε Χάβιλαντ βρέθηκε να ερμηνεύει ξανά το ρόλο της Χέρνια, αυτή τη φορά στη μεγάλη οθόνη.

Ακολούθησε το συμβόλαιο με τη Warner Bros. και μια σειρά ταινιών στις οποίες υποδύονταν το έτερον ήμισυ του Έρολ Φλιν.

Η αναγνώριση για τη Ντε Χάβιλαντ ήρθε όμως μετά τη συμμετοχή της στην επική ταινία του Βίκτορ Φλέμινγκ «Όσα παίρνει ο άνεμος» το 1939, ταινία για την οποία προτάθηκε για Όσκαρ Β’ γυναικείου ρόλου, το οποίο έχασε από τη συμπρωταγωνίστριά της Χάτι Μακ Ντάνιελ. Η Ντε Χάβιλαντ όμως δεν ήταν ευχαριστημένη με τον τρόπο που χρησιμοποιούταν από τη Warner Bros., όπως η φίλη της η Μπέτι Ντέιβις, που είχε προσπαθήσει να σπάσει χωρίς επιτυχία το συμβόλαιό της το 1937. Το 1943 η Ντε Χάβιλαντ πήγε τη Warner Bros στα δικαστήρια και κατάφερε να αποδεσμευτεί του συμβολαίου της κι αυτό ακολούθησε μια σειρά επιτυχημένων ταινιών και δύο Όσκαρ ερμηνείας.

Η ντε Χάβιλαντ είχε αποσυρθεί από την υποκριτική και από το 1960 κατοικούσε στο Παρίσι. ‘Ηταν ανάμεσα σε αυτούς που πρωτοστάτησαν στη διεκδίκηση καλύτερων συμβολαίων για τους ηθοποιούς στο Χόλιγουντ.