Μια κρυφή ματιά στον κόσμο των συνταξιούχων γυναικών στα ΚΑΠΗ και τις Λέσχες Φιλίας του Δήμου της Αθήνας, ρίχνει ηΔανέζα φωτογράφος Pernille Koldbech Fich με την έκθεση της «Preparing for the Beach», από σήμερα, Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς. Μέσα από 43 φωτογραφίες που συνοδεύονται από φράσεις και ηχογραφήσεις από τις καθημερινές σκηνές στα ΚΑΠΗ, η έκθεση αποτελεί έναν στοχασμό πάνω στο χρόνο, την ηλικία και τη ματαιοδοξία. Η τρίτη ηλικία απαθανατίζεται στις Λέσχες όπου οι ηλικιωμένοι μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα γυμναστικής και αυτοάμυνας από διακεκριμένους άντρες αθλητές που έχουν πια αποσυρθεί.

Οι μνήμες, η φαντασία και η πραγματικότητα μπλέκονται σε μια υπενθύμιση της θνητότητας αλλά και της μεταβλητότητας της ζωής ενώ η επανάληψη των σωματικών ασκήσεων βοηθά να διατηρηθεί το σώμα υγιές, τις αναμνήσεις ζωντανές, τη συνέχεια της ίδιας τους της ζωής, τελικά.

Για τη διαδικασία της φωτογράφισης η Pernille Koldbech Fich σημειώνει:

«…στα ΚΑΠΗ…ήταν σαν να βρίσκεσαι στο θέατρο ή να παρακολουθείς μια ταινία που ήταν ταυτόχρονα video γυμναστικής αλλά και δραματική ταινία σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Όλες οι ασκήσεις έχουν προκαθορισμένη σειρά και όπως και οι οδηγίες του καθηγητή, σαν να ακολουθούν κάποιο σενάριο∙ σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνω. Οι φωτογραφίες είναι σαν στιγμιότυπα από αυτή την ταινία. Δε γνωρίζω τους ηθοποιούς, αλλά ακόμη κι έτσι, φαντάζομαι την ιστορία της ζωής τους απλώς κοιτάζοντας τους και σκέφτομαι πώς είναι οι ζωές τους. Ποιοι είναι εκτός του οριοθετημένου χώρου που τους συναντώ;».

«Οι 43 φωτογραφίες συνοδεύονται από σύντομες φράσεις και ηχογραφήσεις από τις καθημερινές σκηνές στα ΚΑΠΗ όπου οι γυναίκες βρίσκονται σε διάλογο με τους εκπαιδευτές και την νεαρή διερμηνέα μου. Μαζί, στοχάζονται το παρόν και το παρελθόν ακολουθώντας έναν ετήσιο κύκλο. Τα κείμενα θα τοποθετηθούν στους τοίχους της έκθεσης σαν αποσπάσματα από σενάριο ταινίας με την κάθε γενιά να έχει το ρόλο και τις ατάκες της».

Η έκθεση Preparing for the Beach, που είχε αναβληθεί λόγω κορωνοϊού, πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Ινστιτούτου της Δανίας στην Αθήνα. Η έκθεση Preparing for the Beach υποστηρίζεται από τους The Danish Arts Foundation, Arla Foods Hellas S.A, Danish Art Workshops, Grosserer L.F. Foghts Fond και Ny Carlsberg Fondet. Θα διαρκέσει έως την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.

*Η Pernille Koldbech Fich είναι εικαστικός από τη Δανία (Κοπεγχάγη, 1971) με μεταπτυχιακό στην Οπτική Επικοινωνία (Visual Communication) από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών της Δανίας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές τοπικές αλλά και διεθνείς εκθέσεις. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει λάβει πολυάριθμες υποτροφίες από το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη του project Preparing for the Beach.