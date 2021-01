Το χειρόγραφο με τον απολογισμό του Ναπολέοντα Βοναπάρτη από τη νίκη του στη Μάχη του Άουστερλιτς, όπως το υπαγόρευσε κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο νησί της Αγίας Ελένης, τίθεται προς πώληση στο Παρίσι έναντι ενός εκατ. ευρώ. Το χειρόγραφο της επονομαζόμενης «Μάχης των Τριών Αυτοκρατόρων», του 1805 με τις ρωσο-αυστριακές δυνάμεις, που θεωρείται η μεγαλύτερη στρατιωτική νίκη του Ναπολέοντα, μεταφέρει τους αναγνώστες στις προετοιμασίες για τη μάχη, στην ίδια τη σύγκρουση και ολοκληρώνεται με ένα σχέδιο μάχης που συντάχθηκε από τον πιστό βοηθό του, τον στρατηγό Henri-Gatien Bertrand.

Το χειρόγραφο των 74 σελίδων, υπαγορευμένο στον Bertrand, περιέχει αρκετές διορθώσεις από τον εξόριστο αυτοκράτορα, ο οποίος έσβησε λέξεις και πρόσθεσε παρατηρήσεις στο περιθώριο του χειρόγραφου, με μικροσκοπικά γράμματα. Ο Ναπολέων δεν αναφέρεται στον εαυτό του στο πρώτο πρόσωπο, αλλά προλογίζει τις παρατηρήσεις του με το «λέει ο αυτοκράτορας».

Ο Jean-Emmanuel Raux, ιδιοκτήτης γκαλερί και συλλέκτης γαλλικών αυτοκρατορικών αναμνηστικών, βρήκε το χειρόγραφο σε έναν όγκο εγγράφων, που ανήκαν στους κληρονόμους του Bertrand. «Είναι το πιο υπέροχο έγγραφο για τη γαλλική ιστορία που θα μπορούσατε να βρείτε σε μια ιδιωτική συλλογή», είπε. Η κόρη του Alizee, η οποία μελέτησε λεπτομερώς το χειρόγραφο, είπε ότι πρόκειται για την πιο «εμπλουτισμένη ιστορία της μάχης». Μέσα σε περίπου εννέα ώρες στις 2 Δεκεμβρίου 1805, περίπου 75.000 στρατιώτες του Grande Armée του Ναπολέοντα συνέτριψαν ολοσχερώς τις δυνάμεις του Γ΄ Συνασπισμού και οδήγησαν στην κατάρρευσή του.

Η μάχη αποτελεί αριστούργημα της πολεμικής τέχνης και μελετάται σε πολλές στρατιωτικές σχολές ανά τον κόσμο ακόμα και σήμερα. Ο Ναπολέων περιγράφει λεπτομερώς όλες τις τακτικές που χρησιμοποίησε για να εξαπατήσει τους αντιπάλους του και να τους κάνει να πιστέψουν ότι οι γαλλικές δυνάμεις ήταν ανεπαρκείς. «Θα χάσω έναν μεγάλο αριθμό γενναίων ανδρών», είπε την παραμονή της μάχης. «Νιώθω άσχημα που πραγματικά αισθάνονται σαν να είναι τα παιδιά μου και, στην πραγματικότητα, κατηγορώ τον εαυτό μου μερικές φορές για αυτό το συναίσθημα, καθώς φοβάμαι ότι θα με αφήσει χωρίς προσόντα για πόλεμο».

Το χειρόγραφο θα εκτίθεται έως τα τέλη του μήνα στην γκαλερί Arts et Autographes στο Παρίσι, καθώς και στο διαδίκτυο για πιθανούς ξένους αγοραστές. Η πώληση αποτελεί μέρος της έκθεσης Brafa in the Galleries που πραγματοποιείται σε 126 γκαλερί σε 13 χώρες από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου.

