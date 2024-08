Daisy Ridley: Αποκάλυψη σοκ από την πρωταγωνίστρια των Star Wars - «Διαγνώστηκα με τη νόσο Γκρέιβς»

Η διάσημη Αγγλίδα ηθοποιός Daisy Ridley μίλησε για πρώτη φορά για τη διάγνωση της νόσου Γκρέιβς (Graves' disease), μια αυτοάνοση πάθηση που επηρεάζει κυρίως νεαρές και μεσήλικες γυναίκες, όπως αναφέρει άρθρο του BBC.

Η 32χρονη ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της ως «Ray» στη σίκουελ τριλογία του Star Wars, ανέφερε πως αρχικά είχε υποβαθμίσει τα συμπτώματα, όπως ταχυπαλμία, απώλεια βάρους, κόπωση και τρέμουλο χεριών αποδίδοντάς τα στην κούραση από μία πρόσφατη ταινία που γύρισε.

«Σκέφτηκα, λοιπόν, πως απλώς έπαιξα έναν πραγματικά αγχωτικό ρόλο, πιθανώς γι' αυτό αισθάνομαι άσχημα», ανέφερε στο Women's Health. Αλλά στη συνέχεια διαγνώστηκε με τη συγκεκριμένη νόσο, όταν ένας γιατρός πρότεινε ότι θα μπορούσε να πρόκειται για τη Νόσο Γκρέιβς, κάτι που -όπως της είπε- συχνά κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται «κουρασμένοι αλλά τσιτωμένοι».

«Δεν μπορείς να χαλαρώσεις»

Η Daisy Ridley συνειδητοποίησε ότι ένιωθε ιδιαίτερα ευερέθιστη, όπως δήλωσε. «Ήταν αστείο. Ένιωθα ότι όλος ο κόσμος με ενοχλούσε, αλλά αποδεικνύεται ότι όλα λειτουργούν τόσο γρήγορα, που δεν μπορείς να χαλαρώσεις».

Η νόσος Γκρέιβς σχετίζεται με έναν υπερδραστήριο θυρεοειδή και είναι «πολύ λιγότερο σοβαρό από αυτά που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι», σημείωσε η Ridley.

Αλλά πρόσθεσε: «Ακόμα κι αν μπορείς να το αντιμετωπίσεις, δεν πρέπει να το κάνεις. Εάν υπάρχει πρόβλημα, δεν πρέπει να [υποφέρεις από αυτό]».

Αφού διαγνώστηκε με τη συγκεκριμένη νόσο πριν από σχεδόν ένα χρόνο, η ηθοποιός προχώρησε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη διατροφή της, κάτι που την έκανε να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη διαφορά του τώρα από το πριν.

«Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ένιωθα πριν», είπε. «Τότε κοίταξα πίσω και σκέφτηκα, πώς το έκανα αυτό;».

Η Βρετανίδα ηθοποιός είναι γνωστή για την εμφάνισή της σε ταινίες Star Wars, συμπεριλαμβανομένων των «The Force Awakens» και «The Last Jedi», καθώς και στις πρόσφατες δραματικές ταινίες «Magpie» και «Young Woman and The Sea».

Τι είναι η νόσος Γκρέιβς

Η νόσος του Γκρέιβς είναι μια αυτοάνοση κατάσταση όπου το ανοσοποιητικό σας σύστημα παράγει αντισώματα που αναγκάζουν τον θυρεοειδή να παράγει υπερβολική ποσότητα θυρεοειδικών ορμονών, σύμφωνα με το NHS.

Περίπου το 80% των ατόμων με υπερδραστήριο θυρεοειδή αδένα το έχουν.

Η αιτία είναι άγνωστη, αλλά επηρεάζει κυρίως νεαρές ή μεσήλικες γυναίκες και συχνά εμφανίζεται σε οικογένειες. Το κάπνισμα μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο να το αποκτήσετε.

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ευερεθιστότητα και ταλαντεύσεις στο συναίσθημα. νευρικότητα ή άγχος

Απώλεια βάρους παρά την καλή όρεξη

Αίσθημα έντονων παλμών (γρήγορος ή ακανόνιστος καρδιακός παλμός)

Εφίδρωση και αίσθημα ζέστης

Τρέμουλο ή τρόμος

Κακός ύπνος

Μυϊκή αδυναμία, με δυσκολία να σηκωθείτε από την καρέκλα ή να ανεβείτε σκάλες

Συχνές κενώσεις

Σε γυναίκες που έχουν περίοδο, αυτές μπορεί να γίνουν ελαφριές ή να σταματήσουν εντελώς

Το 2011, η Αμερικανίδα ράπερ Missy Elliott, τότε 39 ετών, είπε ότι έπασχε από τη νόσο Γκρέιβς κάτι που της είχε προκαλέσει να πέσουν τα μαλλιά της και να μπλοκάρει το νευρικό της σύστημα.