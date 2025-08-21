Δανάη Παππά: 29 και να… καίει

Η Δανάη Παππά ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές της διακοπές που της άφησαν μια πολύ γλυκιά γεύση! Λίγο πριν επιστρέψει στα δράματα που αντιμετωπίζει η Χλόη, η ηρωίδα που υποδύεται στον «Άγιο έρωτα», η ηθοποιός μοιράστηκε μαζί μας κάποιες τελευταίες στιγμές του καλοκαιριού της σχολιάζοντας στο Instagram: «Δεν χρειάζονται λόγια για αυτές τις διακοπές. Τα ξέρετε, τα είδατε, μην επαναλαμβάνομαι. Αγαπώ. Μια ανάσα πριν τα 29, ευχαριστώ τους ανθρώπους που είναι εκεί».

Τα δύο… αδερφάκια

Κάποια στιγμή στις διακοπές της η Δανάη πέτυχε έναν από τους συμπρωταγωνιστές της στον «Σασμό», δηλαδή όχι όποιον κι όποιον μα, τον τηλεοπτικό της αδερφό! Εκείνη υποδυόταν τη Θεοδώρα Αγγελάκη και ο Στρατής Χατζησταματίου τον Μανόλη Αγγελάκη. Οι δυο τους είχαν περάσει πολλά εντός και εκτός γυρισμάτων και κάπως έτσι γεννήθηκε μια φιλία που συνεχίζεται μέχρι σήμερα με πολλά γέλια και πολλή τρέλα!

Η νέα σεζόν

Σε μερικές εβδομάδες κάνει πρεμιέρα ο β’ κύκλος της σειράς «Άγιος έρωτας» που πέρσι έσκισε σε τηλεθέαση στο prime time του ALPHA. Εκεί η Παππά υποδύεται τη Χλόη που τώρα είναι αποφασισμένη να μην ξεχάσει όσα έγιναν και να μην συγχωρέσει κανέναν, ούτε καν τον πατέρα Νικόλαο που τής στέρησε το παιδί της!