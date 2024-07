ΔΕΛΤΑ: Υψηλές επιδόσεις στη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων

H ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που υλοποιεί ολοκλήρωσε την πιστοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεών της σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με το Πρότυπο Zero Waste to Landfill “ZWTL-EU1”. Μέσω της πιστοποίησης από την EUROCERT AE, επαληθεύθηκε ότι το 99% των παραγόμενων αποβλήτων της εταιρείας για το έτος αναφοράς 2023, κατευθύνθηκε προς περαιτέρω αξιοποίηση, όπως ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, παραγωγή βιοαερίου και όχι σε χώρους υγειονομικής ταφής, επιτυγχάνοντας τη βαθμίδα GOLD του Προτύπου Zero Waste to Landfill.



Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο Business Integration & Operations Transformation Director της ΔΕΛΤΑ, Αλέξανδρος Σκανδαλάκης, δήλωσε:



«Η πιστοποίηση αυτή αναδεικνύει τις προσπάθειες και τη δέσμευση της εταιρείας για την παραγωγή και διάθεση τροφίμων κορυφαίας ποιότητας και διατροφικής αξίας με μεθόδους και διαδικασίες που σέβονται και προστατεύουν το περιβάλλον. Για εμάς στη ΔΕΛΤΑ, η περιβαλλοντική διάσταση της καλής διατροφής είναι ιδιαίτερα σημαντική και γι’ αυτό υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πλάνο δράσεων που στόχο έχουν τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων».

Σχετικά με τη ΔΕΛΤΑ



Η ΔΕΛΤΑ είναι μια εταιρεία τροφίμων που δραστηριοποιείται στον χώρο της καλής διατροφής, η οποία εδώ και πάνω από 70 χρόνια προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα, τα οποία καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της χώρας, και ταυτόχρονα προάγουν διεθνώς το ευ ζην της ελληνικής μεσογειακής διατροφής. Διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει γάλα, γιαούρτι, χυμούς, παγωμένο τσάι, φυτικά και τυροκομικά προϊόντα, έχοντας ηγετική παρουσία σε πολλούς από τους τομείς δραστηριοποίησής της. Η ΔΕΛΤΑ πάντοτε με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη της κοινωνίας και τη χρηστή διακυβέρνηση, δημιουργεί επιπρόσθετη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική οικονομία και ευημερία της χώρας. Η ΔΕΛΤΑ αποτελεί θυγατρική εταιρεία του ομίλου Vivartia.